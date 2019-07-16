Йог с длинными волосами: Влад Яма поразил неожиданным перевоплощением

Хореограф похвастался новым достижением
Известный украинский танцовщик и хореограф Влад Яма в последнее время стал чаще делиться с поклонниками моментами из своей жизни и показывать в Instagram яркие кадры из семейной и профессиональной областей. Своим крайним снимком артист весьма удивил фанатов, ведь на нем он предстал в очень неожиданном образе.
На фото Влад запечатлен в ярком восточном костюме, при этом он стоит в позе из йоги, уперев согнутую ногу в другую и молитвенно сложив руки. Однако больше всего поражает прическа хореографа - вместо привычной всем лысины он щеголяет длинными русыми волосами до плеч. Конечно же, это парик, но выглядит весьма убедительно!
Как оказалось, в таком образе Яма снимался в кино. О своем новом достижении он рассказал в подписи к фотографии, признавшись, что это была его мечта.
Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)
"Йог, дуже приємно, Дуже приємно, Йог!... Так, я зробив ЦЕ!.. Знявся у повнометражному кіно. Ще одна мрія збулась... Романтична комедія "Пограбування по-українськи", прем‘єра 13 лютого 2020 року! Як вам образ?" - написал Влад.
Пораженные подписчики поспешили засыпать танцовщика восхищенными комментариями и отметили, что с нетерпением ждут выхода фильма с его участием.
Скриншот комментариев (instagram.com/vladyama_official)
Напомним, Влад Яма умилил велопрогулкой с сыном по Межигорью. Мальчик родился в январе 2016 года, однако хореограф и его жена Лилиана пока что ни разу не показали публике его лицо.
Ранее Влад Яма впечатлил нехилой мускулатурой. Хореограф активно тренируется и постоянно делится с поклонниками спортивной мотивацией.
Также до этого Влад Яма с женой оторвались на концерте Тины Кароль в Турции. Хореограф с супругой отдохнули в солнечном Бодруме, откуда не только фото, но и видео показали.