Йог з довгим волоссям: Влад Яма вразив несподіваним перевтіленням

Відомий український танцівник і хореограф Влад Яма останнім часом став частіше ділитися з шанувальниками моментами зі свого життя і показувати в Instagram яскраві кадри з сімейної та професійної областей. Своїм крайнім знімком артист вельми здивував фанатів, адже на ньому він постав у зовсім несподіваному образі.

На фото Влад зображений у яскравому східному костюмі, при цьому він стоїть у позі з йоги, уперши зігнуту ногу в іншу і молитовно склавши руки. Однак найбільше вражає зачіска хореографа - замість звичної всім лисини він хизується довгим русявим волоссям до плечей. Звичайно ж, це перука, але виглядає досить переконливо!

Як виявилося, в такому образі Яма знімався в кіно. Про своє нове досягнення він розповів у підписі до фотографії, зізнавшись, що це була його мрія.

Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

"Йог, дуже приємно, Дуже приємно, Йог!... Так, я зробив ЦЕ!.. Знявся у повнометражному кіно. Ще одна мрія збулась... Романтична комедія "Пограбування по-українськи", прем'єра 13 лютого 2020 року! Як вам образ?" - написав Влад.

Уражені підписники поспішили засипати танцівника захопленими коментарями і зазначили, що з нетерпінням чекають виходу фільму з його участю.

Без волосся краще

на Винника схожий... небезпечно!

Образ прикольний! Обов'язково піду на прем'єру, та ще й на свій день народження, супер!

Про боги!!! ця шевелюра

Волохатий Влад Яма

Намисто

Влад, а Вам пасує волосся) дещо екстравагантне

Крутій і незвичний Влад Яма з волоссям та ще і із довгими, це щось фантастичне

Добре, коли мрії збуваються! Це щастя!!! А шикарний образ!

Про божечки, самий симпатичний йог!!

Незвичний спосіб для Вас

Гуру

Дуже незвично, але ви досить гармонійні!))

Божественно

Дуже Вам пасує!

Скріншот коментарів (instagram.com/vladyama_official)

Нагадаємо, Влад Яма розчулив велопрогулянкою з сином по Межигір'ю. Хлопчик народився в січні 2016 року, однак хореограф і його дружина Ліліана поки що жодного разу не показали публіці його обличчя.

Раніше Влад Яма вразив нехилою мускулатурою. Хореограф активно тренується і постійно ділиться з шанувальниками спортивною мотивацією.

Також до цього Влад Яма з дружиною відірвалися на концерті Тіни Кароль в Туреччині. Хореограф з дружиною відпочили в сонячному Бодрумі, звідки не тільки фото, але і відео показали.