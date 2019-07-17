ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Яскравіше сонечка": Катя Осадча замилувала мальовничим фото з сином з Одеси

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.07.2019 - 10:24
"Яскравіше сонечка": Катя Осадча замилувала мальовничим фото з сином з Одеси
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведуча позувала на фоні морських пейзажів

Катя Осадча та Юрій Горбунов люблять подорожувати, а особливо, якщо у зборі вся сім'я! Так, пара телеведучих вирушила до Одеси разом з синочком Ванею, причому зіркові батьки майстерно поєднують роботу і відпочинок, не забуваючи якомога більше часу проводити з малюком на свіжому повітрі. Зворушливим фото з сином на руках сонячна Катя поділилася на instagram-сторінці.

Вона позують на пірсі в яскравій жовтій сукні вільного крою з дрібним квітковим принтом. В якості взуття теледіва вибрала зручні білі капці.Її волосся зібране в пучок, кілька пасом випущені на обличчя, очі вона сховала за сонячними окулярами на пів-обличчя. Ну руках Катя тримає маленького сина, але обличчя дитини не видно, адже  вона відвернувся до води і дивиться на морські хвилі.

Варто зазначити, що фото в цьому ж образі зірка вже показувала шанувальникам. Тоді вона доповнила вбрання широким поясом, що підкреслив її тонку талію.

&quot;Яскравіше сонечка&quot;: Катя Осадча замилувала мальовничим фото з сином з Одеси

Катя Осадча з сином (фото: instagram.com/kosadcha)

"Літо, не поспішай, нам ще треба так багато встигнути!" - написала Катя, додавши хештеги, які говорять самі за себе: #мамаісин, #одеса, #onelove.

Фото зачарувало шанувальників телезірки, вони залишили під постом компліменти для зіркової мами і її малюка.

&quot;Яскравіше сонечка&quot;: Катя Осадча замилувала мальовничим фото з сином з Одеси

Катя Осадча з сином (фото: instagram.com/kosadcha)

"Яскравіше сонечка", "Мамине сонечко", "Ви такі милі", "Вам так личить", "Сукня", "Клас", "Які прекрасні", "Такі гарненькі", "Катя, Ви з Іваном чарівні. Материнство Вам до лиця. Ви стали дуже гармонійні і просто сяєте!" - зазначили уважні коментатори.

 

Скріншот комментарив

Раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов захопили мережу образами на показі фільму в рамках Одеського міжнародного кінофестивалю.

Нагадаємо, що Катя Осадча підкорила щасливим кадром з 2-річним сином, зробленими також в Одесі.

Прикольна: Катя Осадча заінтригувала екскурсією по Києву з переможницею Євробачення 2018 Катя Осадча та Юрій Горбунов підкорили романтичними образами в суперфіналі 5-го сезону шоу Голос. Діти
Новини України Катя Осадча
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся