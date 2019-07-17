"Яскравіше сонечка": Катя Осадча замилувала мальовничим фото з сином з Одеси

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведуча позувала на фоні морських пейзажів

Катя Осадча та Юрій Горбунов люблять подорожувати, а особливо, якщо у зборі вся сім'я! Так, пара телеведучих вирушила до Одеси разом з синочком Ванею, причому зіркові батьки майстерно поєднують роботу і відпочинок, не забуваючи якомога більше часу проводити з малюком на свіжому повітрі. Зворушливим фото з сином на руках сонячна Катя поділилася на instagram-сторінці.

Вона позують на пірсі в яскравій жовтій сукні вільного крою з дрібним квітковим принтом. В якості взуття теледіва вибрала зручні білі капці.Її волосся зібране в пучок, кілька пасом випущені на обличчя, очі вона сховала за сонячними окулярами на пів-обличчя. Ну руках Катя тримає маленького сина, але обличчя дитини не видно, адже вона відвернувся до води і дивиться на морські хвилі.

Варто зазначити, що фото в цьому ж образі зірка вже показувала шанувальникам. Тоді вона доповнила вбрання широким поясом, що підкреслив її тонку талію.

Катя Осадча з сином (фото: instagram.com/kosadcha)

"Літо, не поспішай, нам ще треба так багато встигнути!" - написала Катя, додавши хештеги, які говорять самі за себе: #мамаісин, #одеса, #onelove.

Фото зачарувало шанувальників телезірки, вони залишили під постом компліменти для зіркової мами і її малюка.

Катя Осадча з сином (фото: instagram.com/kosadcha)

"Яскравіше сонечка", "Мамине сонечко", "Ви такі милі", "Вам так личить", "Сукня", "Клас", "Які прекрасні", "Такі гарненькі", "Катя, Ви з Іваном чарівні. Материнство Вам до лиця. Ви стали дуже гармонійні і просто сяєте!" - зазначили уважні коментатори.

Скріншот комментарив

Раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов захопили мережу образами на показі фільму в рамках Одеського міжнародного кінофестивалю.

Нагадаємо, що Катя Осадча підкорила щасливим кадром з 2-річним сином, зробленими також в Одесі.