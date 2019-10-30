"Я влюблена": Наталья Могилевская разоткровенничалась о личной жизни

Украинская певица Наталья Могилевская продолжает поражать откровениями о своей личной жизни - так, ранее она рассказала, что готова создать семью и стать мамой. А в свежем выпуске программы "Слава+" артистка призналась ведущему Славе Демину, что влюблена.

По словам Натальи, как только она поняла, что с ней рядом должен быть сильный мужчина, именно такие мужчины и начали ухаживать за ней.

"Я знаю таких мужчин для кого я – детка", – разоткровенничалась исполнительница.

Могилевская подчеркнула, что у нее сложный характер, но при этом она очень верный человек и всегда поддержит и придет на помощь.

"Мой мужчина говорит: Мне никогда не говорил никто таких жестких слов, как ты. Даже мой самый близкий друг. Но столько нежности никогда в жизни я тоже не слышал, ни одна женщина мне такое не говорила и так не восхищалась", - рассказала звезда.

Видео: youtube.com/Люкс ФМ

Однако на вопросы, кто же ее избранник и где они познакомились, певица отвечать не стала. Она уверена, что нужно еще немного подождать, да и в целом не стоит слишком это афишировать.

"Мне нечего пока сказать. Во-первых, потому что счастье любит тишину. А во-вторых, отношения должны вызреть. То, что нам всем кажется только когда мы познакомились, нам всем много чего кажется. Но жизнь потом ставит все на свои места. Поэтому, я бы подождала", - добавила Могилевская.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Пользователи сети поблагодарили за такое интересное интервью и оставили много теплых слов в адрес Натальи.

Просто Вау. Нереально крутой эфир. Спасибо Вам. Очень ждала интервью с Вами Наталья, вы мудрая, добрая, просто прекрасная женщина. Думаю подарок чашка

Наталья очень крутая, глубокая, прямая, сильная...я такими женщинами восхищаюсь. А подарок, книга

Ну круто же! Если Наталья не смотрит комменты, передайте человеку, или помощница пусть передаст, что очень крутое интервью, - спокойна, трепетная и сильная личность. Книга, думаю

Очень мудрая и сильная Наталья! Человек на своём месте в жизни.

Круто, я бы хотела, чтоб мои будущие детки учились в Вашей будущей школе. Книге была бы очень рада

Самая глубокая певица, умная женщина. Восхищение

Крутое, интересное интервью. На одном дыхании. Спасибо

Скриншот комментариев (youtube.com/Люкс ФМ)

Напомним, что Наталья Могилевская пришла в восторг от чувственного кавера Регины Тодоренко на свой хит "Місяць".