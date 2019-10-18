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Хочу любить: Наталья Могилевская призналась, что готова стать мамой

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.10.2019 - 10:47
Хочу любить: Наталья Могилевская призналась, что готова стать мамой
Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Могилевская отметила, что "доверяет судьбе и вселенной"

Наталья Могилевская решилась на важное откровение. Певица заявила, что готова завести семью! В эксклюзивном интервью с журналистами программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на канале "Украина", известная певица Наталья Могилевская откровенно рассказала, почему только сейчас решилась на серьезный шаг – стать мамой.

Всю жизнь Наталья Могилевская делала выбор в пользу карьеры. Пробовала себя в разных амплуа: певица, продюсер, телеведущая, писательница. Личную жизнь же откладывала на потом. Брак с украинским бизнесменом Дмитрием Чалым продержался год – пара разошлась в 2005 году. Через год Наталья уже была с бизнесменом Егором Долининым. Через пять лет гражданского брака пара разошлась. И только сейчас певица готова к важному для каждой женщины шагу.

"Я готова стать мамой, ранее никогда этого не хотела, хотя много раз была возможность я не чувствовала, что готова", – поделилась Наталья Могилевская.

Но будет это усыновление, как модно в Голливуде, или все же певица решится на решительный шаг – пока не известно.

"Все будет, как заготовлено Богом, я доверяю судьбе и доверяю вселенной, поэтому знаю, что все будет так, как должно быть. Но точно чувствую, что по судьбе должна это пройти, для того, чтобы стать полноценной мамой для тысяч детей в своей школе", – признается артистка.

Хочу любить: Наталья Могилевская призналась, что готова стать мамой

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Интересно, песня "Полюбила" говорит о вероятном материнстве звезды или же о том, что в жизнь Натальи пришла любовь? Но и об этом Могилевская тоже говорит загадками:

"Даже если она бы и появилась, я бы ответила, что счастье любит тишину... Я хочу любить! Я соскучилась за отношениями и точно знаю, что готова к ним – прошел целый период времени, я уже и в Индии пожила. Я готова создать семью!".

Напомним, что Наталья Могилевская пришла в восторг от чувственного кавера Регины Тодоренко на свой хит.

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Новости Украины Наталья Могилевская
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