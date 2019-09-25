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"Очень чувственно": Могилевская восхитилась кавером Тодоренко на свою песню

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.09.2019 - 10:38
"Очень чувственно": Могилевская восхитилась кавером Тодоренко на свою песню
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Регина душевно исполнила песню на украинском языке

Наталья Могилевская, которая недавно растрогала сеть нежным фото с экс-партнером по Танцам со звездами Владом Ямой, положительно оценила новый кавер на свой украиноязычный хит "Місяць". Песню исполнила украинская телеведущая, живущая в Москве - Регина Тодоренко. А видео сама Могилевская опубликовала на своей странице в Instagram.

На видео Регина в черной майке, без макияжа и с собранными волосами проникновенно поет в студии у микрофона.

"Очень чувственно и душевно... Горжусь тобой @reginatodorenko! Спасибо. Мои дорогие, а вам как кавер на песню #Місяць?" - прокомментировала ролик Наталья.

Видео: Регина Тодоренко поет песню Місяць (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Польщенная Тодоренко тут же отреагировала на похвалу в комментариях.

"Спасибо огромное, но лучше Вас эту песню ещё никто не исполнял)", -- написала ведущая.

&quot;Очень чувственно&quot;: Могилевская восхитилась кавером Тодоренко на свою песню

Скриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Пользователи сети согласились с Натальей и оставили много комплиментов пению Регины.

  • Супер
  • Восторг! Не знала, что такие вокальные данные у неё. Очень годно
  • Дуууже круто! Пам'ятаю цю пісню ще з дитинства
  • Гарно!!!
  • Это можно слушать вечно. Очень красиво. Региночка ты супер
  • Очень красиво
  • Ну лучше Вас ее никто не исполнил по сей день! Но у Регины неплохо вышло.
  • До мурашек
  • Браво! Умничка! Очень понравилось! Очень душевно!
  • Очень классно. Аж мурашки
  • Просто волшебно, окутала...так искренне
  • Как же красиво !!! Прекрасное исполнение ! Люблю эту песню

&quot;Очень чувственно&quot;: Могилевская восхитилась кавером Тодоренко на свою песню

Скриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Напомним, Наталья Могилевская оценила свои силы в новых сезонах Танцев со звездами.

Ранее Регина Тодоренко удивила хулиганским репертуаром. На опубликованном видео Регина поет “хулиганскую одесскую песню”. В это время Влад Топалов подыгрывает любимой на гитаре.

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Новости Украины Наталья МогилевскаяРегина Тодоренко
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