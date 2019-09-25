"Очень чувственно": Могилевская восхитилась кавером Тодоренко на свою песню

Регина душевно исполнила песню на украинском языке
Наталья Могилевская, которая недавно растрогала сеть нежным фото с экс-партнером по Танцам со звездами Владом Ямой, положительно оценила новый кавер на свой украиноязычный хит "Місяць". Песню исполнила украинская телеведущая, живущая в Москве - Регина Тодоренко. А видео сама Могилевская опубликовала на своей странице в Instagram.
На видео Регина в черной майке, без макияжа и с собранными волосами проникновенно поет в студии у микрофона.
"Очень чувственно и душевно... Горжусь тобой @reginatodorenko! Спасибо. Мои дорогие, а вам как кавер на песню #Місяць?" - прокомментировала ролик Наталья.
Видео: Регина Тодоренко поет песню Місяць (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Польщенная Тодоренко тут же отреагировала на похвалу в комментариях.
"Спасибо огромное, но лучше Вас эту песню ещё никто не исполнял)", -- написала ведущая.
Скриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Пользователи сети согласились с Натальей и оставили много комплиментов пению Регины.
Скриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Напомним, Наталья Могилевская оценила свои силы в новых сезонах Танцев со звездами.
Ранее Регина Тодоренко удивила хулиганским репертуаром. На опубликованном видео Регина поет “хулиганскую одесскую песню”. В это время Влад Топалов подыгрывает любимой на гитаре.