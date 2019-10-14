Наталья Могилевская рассекретила своего фаворита на Танцах со звездами 2019

Певица рассказала, за кого болеет на проекте
В воскресенье, 13 октября состоялся уже восьмой прямой эфир популярного шоу Танцы со звездами 2019, по результатам которого проект покинула пара Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина. Певица Наталья Могилевская, которая дважды принимала участие в шоу и выиграла его в в 2017 году в паре с Игорем Кузьменко, решила рассказать, за кого же она болеет в этом сезоне.
На своей странице в Instagram артистка опубликовала несколько фото, на которых она запечатлена вместе со звездой "Квартал 95" Еленой Кравец, тем самым уже раскрыв интригу. Впрочем, нравится Наталье не только актриса.
Фото: Наталья Могилевская и Елена Кравец (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
"Меня часто спрашивают кто мои фавориты на #ТанцізЗірками в этом сезоне. Мне очень нравится Дзидзьо, я его обожаю. Мне нравится пара Женя Кот и Ксения Мишина - сексуальные, пластичные, но моя лидер и просто безоговорочный фаворит Лена Кравец, она потрясающая! Она глубокая, актриса всех амплуа, она перепроживает каждую роль; красавица, труженица, Звезда! А кто по вашему мнению достоин победы в этом сезоне?" - поделилась Могилевская.
Фото: Таянна, Наталья Могилевская и Елена Кравец (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Пользователи сети принялись называть своих любимцев в шоу, при этом многие согласны с певицей и тоже болеют за Кравец.
Скриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Напомним, что Наталья Могилевская пришла в восторг от чувственного кавера Регины Тодоренко на свой хит.
К слову, Наталья Могилевская очаровала сеть нежным фото с Владом Ямой.