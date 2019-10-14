Наталья Могилевская рассекретила своего фаворита на Танцах со звездами 2019

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица рассказала, за кого болеет на проекте

В воскресенье, 13 октября состоялся уже восьмой прямой эфир популярного шоу Танцы со звездами 2019, по результатам которого проект покинула пара Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина. Певица Наталья Могилевская, которая дважды принимала участие в шоу и выиграла его в в 2017 году в паре с Игорем Кузьменко, решила рассказать, за кого же она болеет в этом сезоне.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала несколько фото, на которых она запечатлена вместе со звездой "Квартал 95" Еленой Кравец, тем самым уже раскрыв интригу. Впрочем, нравится Наталье не только актриса.

Фото: Наталья Могилевская и Елена Кравец (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Меня часто спрашивают кто мои фавориты на #ТанцізЗірками в этом сезоне. Мне очень нравится Дзидзьо, я его обожаю. Мне нравится пара Женя Кот и Ксения Мишина - сексуальные, пластичные, но моя лидер и просто безоговорочный фаворит Лена Кравец, она потрясающая! Она глубокая, актриса всех амплуа, она перепроживает каждую роль; красавица, труженица, Звезда! А кто по вашему мнению достоин победы в этом сезоне?" - поделилась Могилевская.

Фото: Таянна, Наталья Могилевская и Елена Кравец (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Пользователи сети принялись называть своих любимцев в шоу, при этом многие согласны с певицей и тоже болеют за Кравец.

Кравец

Лена - очарование!

Кравец супер!!!!

Много кто достоин победы,можно сказать все но я вбилiваю за Барбир

Володимир Остапчук!!!!!!!

З вами всеодно не порівняти

Вы, Наталья, для меня олицетворение украинского «Танцы со звёздами». Мне кажется ради Вас этот формат должны были ввести в нашей стране. Искренняя благодарность за Ваш титанический труд.

Кот і Мішина

И моя тоже

Как все таки приятно смотреть на красивых женщин, в красивых платьях, в меру сексуальных и сдержанных! Вы красотки

Ризатдинова

Только и исключительно- Елена Кравец!!!

Скриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

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