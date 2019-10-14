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Наталья Могилевская рассекретила своего фаворита на Танцах со звездами 2019

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.10.2019 - 10:56
Наталья Могилевская рассекретила своего фаворита на Танцах со звездами 2019
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица рассказала, за кого болеет на проекте

В воскресенье, 13 октября состоялся уже восьмой прямой эфир популярного шоу Танцы со звездами 2019, по результатам которого проект покинула пара Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина. Певица Наталья Могилевская, которая дважды принимала участие в шоу и выиграла его в в 2017 году в паре с Игорем Кузьменко, решила рассказать, за кого же она болеет в этом сезоне.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала несколько фото, на которых она запечатлена вместе со звездой "Квартал 95" Еленой Кравец, тем самым уже раскрыв интригу. Впрочем, нравится Наталье не только актриса.

Наталья Могилевская рассекретила своего фаворита на Танцах со звездами 2019

Фото: Наталья Могилевская и Елена Кравец (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Меня часто спрашивают кто мои фавориты на #ТанцізЗірками в этом сезоне. Мне очень нравится Дзидзьо, я его обожаю. Мне нравится пара Женя Кот и Ксения Мишина - сексуальные, пластичные, но моя лидер и просто безоговорочный фаворит Лена Кравец, она потрясающая! Она глубокая, актриса всех амплуа, она перепроживает каждую роль; красавица, труженица, Звезда! А кто по вашему мнению достоин победы в этом сезоне?" - поделилась Могилевская.

Наталья Могилевская рассекретила своего фаворита на Танцах со звездами 2019

Фото: Таянна, Наталья Могилевская и Елена Кравец (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Пользователи сети принялись называть своих любимцев в шоу, при этом многие согласны с певицей и тоже болеют за Кравец.

  • Кравец
  • Лена - очарование!
  • Кравец супер!!!!
  • Много кто достоин победы,можно сказать все но я вбилiваю за Барбир
  • Володимир Остапчук!!!!!!!
  • З вами всеодно не порівняти
  • Вы, Наталья, для меня олицетворение украинского «Танцы со звёздами». Мне кажется ради Вас этот формат должны были ввести в нашей стране. Искренняя благодарность за Ваш титанический труд.
  • Кот і Мішина
  • И моя тоже
  • Как все таки приятно смотреть на красивых женщин, в красивых платьях, в меру сексуальных и сдержанных! Вы красотки
  • Ризатдинова
  • Только и исключительно- Елена Кравец!!!

Наталья Могилевская рассекретила своего фаворита на Танцах со звездами 2019Наталья Могилевская рассекретила своего фаворита на Танцах со звездами 2019

Скриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Напомним, что Наталья Могилевская пришла в восторг от чувственного кавера Регины Тодоренко на свой хит.

К слову, Наталья Могилевская очаровала сеть нежным фото с Владом Ямой.

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