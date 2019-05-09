"Я божевільна мати": Регіна Тодоренко розкрила правду про сімейні подорожі

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Співачка з чоловіком і маленьким сином відпочивають у Туреччині

Регіна Тодоренко не сидить на місці - молода матуся разом з чоловіком та маленьким синочком Михайлом проводить травневі свята в Туреччині. Поки сім'я ведучої, що відпочиває разом з ними, допомагає доглядати за малюком, артистка насолоджується часом удвох з чоловіком, а також демонструє схудлу після пологів фігуру в купальнику. Однак, як зізналася співачка на своїй сторінці в Instagram, після народження дитини їх сімейні подорожі помітно змінилися.

Регіна опублікувала миле фото з чоловіком, на якому той зворушливо цілує її в щоку, поки вона робить селфі. Телезірка позувала в блакитному купальнику і пов'язці на голові, а її чоловік Влад Топалов - у білій футболці і теж пов'язці.

За словами Тодоренко, в даний момент вона - справжня божевільна матуся.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

"Сімейні подорожі - це окрема графа у моєму житті. Якщо раніше можна було взяти з собою купальник і гречку, то тепер у нас 3 валізи підгузників, одноразових пелюшок і плавок для басейну (я просто божевільна заморочена мати, але кажуть, що це скоро пройде). В нашому готелі мене заспокоїли і відразу попередили , що тут є все найнеобхідніше: радіоняня, апарат для розігріву пляшечок, дитяче банкове харчування, дитячі сухі суміші, дитячі присипки, ванночки, звичайні підгузники і для плавання в басейні. Загалом, все найпотрібніше для відпочинку з малюком. Як говориться, 2 валізи з плечей", - поділилася ведуча.

Підписники розчулюються сімейному знімку і бажають Регіні всілякого щастя і здоров'я малюку.

"Аааааа, ви такі милі!) Регіна, ви будете суперчудесними батьками!!!!! Така сонячна матуся не може не оточувати малюка океааааном тепла і любові, а це головне, що потрібно юному пупсу))"

"Ви такі світлі і класні. Так приємно спостерігати за Вами. Обожнюю Вашу родину і Вашу творчість"

"Регіна, Ти з Владом найкращі, щастя, яке радує око, коли воно поруч з тобою"

"ви Класні хлопці"

"Красива пара"

"Гарні і Щасливі! Дай Бог Вам Довгі Роки в Любові і Щастя"

"Такі справжні"

"Ви дуже милі"

"Я так рада за тебе Регінка, що знайшла собі другу половинку! Сімейна сімейність"

"Така щаслива"

"Часом мені здається, що Регіна найщасливіша на світі))"

"Чудові, чудові, відповідальні батьки! Все у вас так, як має бути))) Самого великого родинного щастя!!!"

"Ідеальна пара"

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко в купальнику розповіла про відпочинок в Туреччині з п'ятимісячним малюком.

Зазначимо, що Регіна Тодоренко вразила одкровеннями про бурхливе минуле і показала свою маму.

Раніше повідомлялося про те, що Тодоренко розповіла про своїх гастрономічні спокуси в Туреччині.