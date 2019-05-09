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"Я божевільна мати": Регіна Тодоренко розкрила правду про сімейні подорожі

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.05.2019 - 11:55
"Я божевільна мати": Регіна Тодоренко розкрила правду про сімейні подорожі
Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Співачка з чоловіком і маленьким сином відпочивають у Туреччині

Регіна Тодоренко не сидить на місці - молода матуся разом з чоловіком та маленьким синочком Михайлом проводить травневі свята в Туреччині. Поки сім'я ведучої, що відпочиває разом з ними, допомагає доглядати за малюком, артистка насолоджується часом удвох з чоловіком, а також демонструє схудлу після пологів фігуру в купальнику. Однак, як зізналася співачка на своїй сторінці в Instagram, після народження дитини їх сімейні подорожі помітно змінилися.

Регіна опублікувала миле фото з чоловіком, на якому той зворушливо цілує її в щоку, поки вона робить селфі. Телезірка позувала в блакитному купальнику і пов'язці на голові, а її чоловік Влад Топалов - у білій футболці і теж пов'язці.

За словами Тодоренко, в даний момент вона - справжня божевільна матуся.

&quot;Я божевільна мати&quot;: Регіна Тодоренко розкрила правду про сімейні подорожі

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

"Сімейні подорожі - це окрема графа у моєму житті. Якщо раніше можна було взяти з собою купальник і гречку, то тепер у нас 3 валізи підгузників, одноразових пелюшок і плавок для басейну (я просто божевільна заморочена мати, але кажуть, що це скоро пройде). В нашому готелі мене заспокоїли і відразу попередили , що тут є все найнеобхідніше: радіоняня, апарат для розігріву пляшечок, дитяче банкове харчування, дитячі сухі суміші, дитячі присипки, ванночки, звичайні підгузники і для плавання в басейні. Загалом, все найпотрібніше для відпочинку з малюком. Як говориться, 2 валізи з плечей", - поділилася ведуча.

Підписники розчулюються сімейному знімку і бажають Регіні всілякого щастя і здоров'я малюку.

  • "Аааааа, ви такі милі!) Регіна, ви будете суперчудесними батьками!!!!! Така сонячна матуся не може не оточувати малюка океааааном тепла і любові, а це головне, що потрібно юному пупсу))"
  • "Ви такі світлі і класні. Так приємно спостерігати за Вами. Обожнюю Вашу родину і Вашу творчість"
  • "Регіна, Ти з Владом найкращі, щастя, яке радує око, коли воно поруч з тобою"
  • "ви Класні хлопці"
  • "Красива пара"
  • "Гарні і Щасливі! Дай Бог Вам Довгі Роки в Любові і Щастя"
  • "Такі справжні"
  • "Ви дуже милі"
  • "Я так рада за тебе Регінка, що знайшла собі другу половинку! Сімейна сімейність"
  • "Така щаслива"
  • "Часом мені здається, що Регіна найщасливіша на світі))"
  • "Чудові, чудові, відповідальні батьки! Все у вас так, як має бути))) Самого великого родинного щастя!!!"
  • "Ідеальна пара"

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко в купальнику розповіла про відпочинок в Туреччині з п'ятимісячним малюком.

Зазначимо, що Регіна Тодоренко вразила одкровеннями про бурхливе минуле і показала свою маму.

Раніше повідомлялося про те, що Тодоренко розповіла про своїх гастрономічні спокуси в Туреччині.

Регіна Тодоренко в купальнику розповіла про відпочинок в Туреччині з малюком "Постійно знущається наді мною": Регіна Тодоренко поскаржилася на Топалова (відео)
Новини України Влад ТопаловРегіна Тодоренко
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