"Я божевільна мати": Регіна Тодоренко розкрила правду про сімейні подорожі

Співачка з чоловіком і маленьким сином відпочивають у Туреччині
Регіна Тодоренко не сидить на місці - молода матуся разом з чоловіком та маленьким синочком Михайлом проводить травневі свята в Туреччині. Поки сім'я ведучої, що відпочиває разом з ними, допомагає доглядати за малюком, артистка насолоджується часом удвох з чоловіком, а також демонструє схудлу після пологів фігуру в купальнику. Однак, як зізналася співачка на своїй сторінці в Instagram, після народження дитини їх сімейні подорожі помітно змінилися.
Регіна опублікувала миле фото з чоловіком, на якому той зворушливо цілує її в щоку, поки вона робить селфі. Телезірка позувала в блакитному купальнику і пов'язці на голові, а її чоловік Влад Топалов - у білій футболці і теж пов'язці.
За словами Тодоренко, в даний момент вона - справжня божевільна матуся.
Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)
"Сімейні подорожі - це окрема графа у моєму житті. Якщо раніше можна було взяти з собою купальник і гречку, то тепер у нас 3 валізи підгузників, одноразових пелюшок і плавок для басейну (я просто божевільна заморочена мати, але кажуть, що це скоро пройде). В нашому готелі мене заспокоїли і відразу попередили , що тут є все найнеобхідніше: радіоняня, апарат для розігріву пляшечок, дитяче банкове харчування, дитячі сухі суміші, дитячі присипки, ванночки, звичайні підгузники і для плавання в басейні. Загалом, все найпотрібніше для відпочинку з малюком. Як говориться, 2 валізи з плечей", - поділилася ведуча.
Підписники розчулюються сімейному знімку і бажають Регіні всілякого щастя і здоров'я малюку.
Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко в купальнику розповіла про відпочинок в Туреччині з п'ятимісячним малюком.
Зазначимо, що Регіна Тодоренко вразила одкровеннями про бурхливе минуле і показала свою маму.
Раніше повідомлялося про те, що Тодоренко розповіла про своїх гастрономічні спокуси в Туреччині.