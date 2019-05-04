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"Знает все секреты": Тодоренко поразила откровениями о бурном прошлом

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.05.2019 - 21:56
"Знает все секреты": Тодоренко поразила откровениями о бурном прошлом
Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Регина Тодоренко разоткровенничалась о своей жизни

Регина Тодоренко поделилась со своими подписчиками откровенными историями со своей жизни. Популярная телеведущая выставила новое фото со своей мамой и рассказала, что вместе с ней читает книги о воспитании детей нового поколения.

Регина отметила, что ее мама почти 30 лет назад действовала именно по таким принципам, как описывают современные психологи. По словам Тодоренко, ее мама никогда не ругала, не била, и даже голос не повышала на нее.

При этом Регина вспомнила об одном случае, когда мама не разговаривала с ней целый день. Это случилось после того, как в 15 лет на свой день рождения она была "чуточку не в себе", когда ее парень занес на руках домой. Регина признается, что после этого случая родители еще долго подкалывали ее.

&quot;Знает все секреты&quot;: Тодоренко поразила откровениями о бурном прошлом

Регина Тодоренко вместе со своей мамой (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"И над всеми неприятными ситуациями мы смеялись и старались искать в них только положительные стороны. И на каждые мои выбрыки мама отвечала большой любовью (как и сейчас продолжает), пополняя "эмоциональный банковский счет", - заявила Регина.

Кроме того, она рассказала, что мама ее поддерживала во всем, и даже в детстве, когда ей не хотелось идти в школу, то мама ей разрешала пропустить первые уроки.

Кроме того, она даже объяснительные записки писала, что девочка опоздала в школу по состоянию здоровья. При этом Регина подчеркнула, что закончила школу с отличием и золотой медалью.

&quot;Знает все секреты&quot;: Тодоренко поразила откровениями о бурном прошлом

Регина Тодоренко вместе со своей мамой (фото: instagram.com/irina_todorenko)

Тодоренко также отметила, что она всегда была с мамой очень дружна и делилась секретами даже своих подруг.

"Мама знала всех моих друзей, а я тогда любила знакомиться по объявлению, и круг друзей менялся каждый день. А еще всех этих знакомых-незнакомых людей я водила к нам домой, и мы галдели до полуночи. У меня даже был друг, который сидел (тут должна быть отдельная история), досрочно освобожденный, и даже это родители с гордостью перетерпели", - рассказала Регина.

Напомним, что Регина Тодоренко умилила пляжной романтикой с Владом Топаловым.

Ранее сообщалось о том, что Тодоренко рассказала о своих гастрономических соблазнах в Турции.

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