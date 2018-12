"Я вас люблю": Каменских записала необычное видео для фанатов

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица продемонстрировала свои знания иностранных языков

Известная украинская певица Настя Каменских (NK), которая стала по версии М1 Music Awards 2018 лучшей певицей года, обратилась к своим подписчикам в Instagram и записала для них небольшую песню.

Настя Каменских отметила, что количество ее поклонников в Instagram перевалило за 3 миллиона и поблагодарила всех за комментарии.

"Вас уже три миллиона! Спасибо вам, мои дорогие подписчики, за каждый лайк, комммент и внимание! Дальше – больше! Этот #nkswag я посвящаю вам!", - так подписала видео Каменских.

Она исполнила небольшую песню, в которой смешала несколько языков – английский, украинский, русский, испанский и итальянский.

"Я инста королева среди баронесс,

Подписчиков теперь у меня 1,2,3.

Снимаю стресс, качаю пресс, pues.

Mi gusta seguidores fans Mis milliones.

I like the way you love me.

Followers of my Life.

Коли вас так багато, я відчуваю кайф.

Я вас люблю, как пицца любит папперони.

Congratulazioni a me tre millioni", – спела артистка для фанов.

