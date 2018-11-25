"Мастер сфоткал": Каменских заинтриговала появлением обручального кольца

Появление кольца заметили далеко не все
Популярная украинская певица и телеведущая Настя Каменских заинтриговала поклонников появлением обручального кольца. Соответствующее фото она разместила на своей странице в Instagram.
Так, Каменских всех девушек из команды NK, а также выставила напоказ свой маникюр. Поклонники певицы обратили внимание на безымянный палец правой руки, на котором красовалось кольцо.
Фото: Настя Каменских заинтриговала появлением кольца (instagram.com/kamenskux)
"Только я заметил кольцо на пальце?", - поинтересовался пользователь Денис Наворотов.
"То чувство, когда положила ручки, чтобы мастер сфоткал ноготочки", - подчеркнула юзер Полина Бабенко.
"Такой взгляд. Только из-за ракурса руки неестественно длинные", - сказал пользователь Наталья Еременко.
Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)
Напомним, Настю Каменских заметили в объятиях известного певца. Исполнительница, которая недавно отправилась на вручение премии Latin Grammy 2018 в Лас-Вегас, США, появилась на снимке с известным пуэрториканским певцом Осуной (Ozuna).
До этого Каменских ошеломила поклонников блистательным нарядом.
Кстати, Настя Каменских стала номинанткой музыкальной премии M1 Music Awards 2018 в нескольких категориях, включая "Певицу года".
Видео: РБК-Украина