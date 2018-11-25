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"Мастер сфоткал": Каменских заинтриговала появлением обручального кольца

Lite » Звезды 25.11.2018 - 13:17
"Мастер сфоткал": Каменских заинтриговала появлением обручального кольца
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Появление кольца заметили далеко не все

Популярная украинская певица и телеведущая Настя Каменских заинтриговала поклонников появлением обручального кольца. Соответствующее фото она разместила на своей странице в Instagram.

Так, Каменских всех девушек из команды NK, а также выставила напоказ свой маникюр. Поклонники певицы обратили внимание на безымянный палец правой руки, на котором красовалось кольцо.

&quot;Мастер сфоткал&quot;: Каменских заинтриговала появлением обручального кольца

Фото: Настя Каменских заинтриговала появлением кольца (instagram.com/kamenskux)

"Только я заметил кольцо на пальце?", - поинтересовался пользователь Денис Наворотов.

"То чувство, когда положила ручки, чтобы мастер сфоткал ноготочки", - подчеркнула юзер Полина Бабенко.

"Такой взгляд. Только из-за ракурса руки неестественно длинные", - сказал пользователь Наталья Еременко.

&quot;Мастер сфоткал&quot;: Каменских заинтриговала появлением обручального кольца

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Настю Каменских заметили в объятиях известного певца. Исполнительница, которая недавно отправилась на вручение премии Latin Grammy 2018 в Лас-Вегас, США, появилась на снимке с известным пуэрториканским певцом Осуной (Ozuna). 

До этого Каменских ошеломила поклонников блистательным нарядом.

Кстати, Настя Каменских стала номинанткой музыкальной премии M1 Music Awards 2018 в нескольких категориях, включая "Певицу года".

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Настя Каменских
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