 М1 Music Awards 2018: Настя Каменских стала певицей года

Видео: NK - Megamix, M1 Music Awards 2018 (youtube.com/M1 music)

Певицей года по версии самой главной музыкальной премии страны "M1 Music Awards 2018" стала исполнительница NK, она же Настя Каменских. Артитска представила яркий перформанс солидного уровня в киевском Дворце Спорта. Шоу состоялось 1 декабря. Информация об этом появилась в инстаграм-аккаунте "m1ukraine".

Скриншо поста (instagram.com/m1ukraine)

Во время главной украинской музыкальной церемонии награждения певица исполнила MEGAMIX из полюбившихся всеми хитов: "LOMALA", "Попа как у Ким", "Peligroso" и "Тримай". Во время выступления сцена преобразилась в карту земного шара c навигацией, которая перемещала Настю в разные уголки мира. Зрители окунулись в атмосферу приключений и отправились в кругосветное путешествие вместе с NK: от жарких тропиков - до ледяной Арктики.

"Мне нравится, что я могу экспериментировать, миксовать стили и петь на разных языках. Моя музыка не имеет границ, и я рада, что нам удалось передать все это в рамках номера", - рассказала о своем выступлении Настя.

"Наша команда проделала колоссальную работу и мне очень приятно, что номер вызвал настолько бурные овации, восторженные комментарии и у меня получилось в который раз удивить зрителя", - добавила она.

Создателем номера стал талантливый украинский режиссер-постановщик Герман Ненов.

"Настя – девушка космополит. Она родилась в Киеве, выросла в Италии, объездила каждый уголок земного шара с концертами, а сейчас успешно покоряет Латинскую Америку. Она - очень многогранный артист и мне было важно все это передать в номере", - прокомментировал Герман.

"Мы постарались превратить сцену в земной шар, по которому перемещается NK, исполняя MEGAMIX из своих популярных хитов. В этом номере были использованы все самые современные технологии: дополненная реальность, напольные экраны, 3D графика и масштабные световые эффекты. Все для того, чтобы зритель почувствовал себя частью этого большого путешествия по миру: от диких тропиков до ледяной Арктики, которую NK растопила своей яркой, зажигательной и неповторимой энергией", - продолжил рассказывать режиссер.

Напомним, что не так давно NK вернулась из Лас Вегаса, где она стала почетной гостьей 19-й ежегодной Латиноамериканской премии Грэмми, а также была приглашена на торжественное гала вручение премии Person of the Year. Помимо этого, испаноязычный хит Насти "Peligroso" уже успел попасть в один из самых авторитетных мировых чартов Billboard. Peligroso был включен в "Tropical Songs" чарт и сразу же оказался среди самых популярных латиноамериканских песен и их исполнителей, таких как Marc Anthony, Ozuna и Natti Natasha.

Кстати, ранее мы писали, что Настя Каменских удивила "голым" нарядом на "М1 Music Awards".

Недавно мы публиковали фото с красной дорожки "M1 Music Awards 2018".

Видео: РБК-Украина