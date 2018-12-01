Королева эпатажа: Настя Каменских удивила "голым" нарядом на "М1 Music Awards"

Коллаж (РБК-Украина)

Топ Насти Каменских едва прикрывал ее грудь

В субботу, 1 декабря целый вечер по красной дорожке "M1 Music Awards 2018" проходил парад украинских звезд. Отдельным гостем на красной дорожке музыкальной премии награждения была украинская POP и R’n’B певица, актриса, ведущая, судья и наставница украинского вокального шоу "Х-Фактор" – Настя Каменских. Она удивила публику "голым" нарядом, который значительно отличался на фоне нарядов других селебрити.

Фото: Настя Каменских (РБК, Виталий Носач)

Настя вышла на публику в довольно откровенном наряде. Из верхней одежды на ней была лишь прозрачная блуза, сшитая на манер золотой кольчуги, которая почти не прикрывала шикарные формы актрисы. Отдельного внимания заслуживают и брюки певицы – черные, лакированы и, что привлекло всеобщее внимание, со шлейфом того же цвета. Ее по праву можно назвать королевой эпатажа торжественного вечера.

Фото: Настя Каменских (РБК, Виталий Носач)

Настя Каменских не преминула надеть украшения производства собственного бренда: на ней были чекер с логотипом "NK" и кольца-кастеты с символикой "NK" и "FAM".

Кстати, недавно мы публиковали фото с красной дорожки "M1 Music Awards 2018".

Как сообщалось ранее, в прошлом году впервые на сцене М1 Music Awards появился популярный сердцеед Dan Balan, а также исполнители суперхита Hundred Miles - DJ-проект Yall feat Gabriella Richardson.

Напомним, Каменских поделилась сексуальным снимком.

Видео: РБК-Украина