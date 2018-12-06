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"Я вас люблю": Каменських записала незвичайне відео для фанатів

Lite » Зірки 06.12.2018 - 09:16
"Я вас люблю": Каменських записала незвичайне відео для фанатів
Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Співачка продемонструвала свої знання іноземних мов

Відома українська співачка Настя Каменських (NK), яка стала за версією М1 Music Awards 2018 кращою співачкою року, звернулася до своїх передплатників в Instagram і записала для них невелику пісню.

Настя Каменських зазначила, що кількість її прихильників в Instagram перевалило за 3 мільйони і подякувала всім за коментарі.

"Вас уже три мільйони! Спасибі вам, мої дорогі передплатники, за кожен лайк, комммент і увагу! Далі – більше! Цей #nkswag я присвячую вам!" - так підписала відео Каменських.

Вона виконала пісню невелику, в якій змішала кілька мов – англійську, українську, російську, іспанську і італійську.

"Я інста королева серед баронесс,

Передплатників тепер у мене 1,2,3.

Знімаю стрес, качаю прес, pues.

Mi gusta seguidores fans Mis milliones.

I like the way you love me.

Followers of my Life.

Коли вас так багато, я відчуваю кайф.

Я вас люблю, як піца любить папероні.

Congratulazioni me a tre millioni", – артистка заспівала для фанів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Настя Каменських здивувала "голим" нарядом на "М1 Music Awards".

А також повідомляли про те, що Каменських заінтригувала появою обручки.

Відео: РБК-Україна

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Новини України певецНастя Каменських
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