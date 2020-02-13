Высший пилотаж: Лилия Ребрик впечатлила эффектными цирковыми трюками в эфире

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая показала свои скрытые таланты

Лилия Ребрик может похвастаться спортивным прошлым, а ее прекрасная растяжка до сих пор позволяет ведущей легко сесть на шпагат прямо на рабочем месте! Так, утро теледива часто начинает на работе, а просыпается в 4 часа, но это ничуть не мешает ей быть бодрой и собранной. Так, Лилия встретила специальных гостей "Ранку з Україною" оригинальным способом – она превратилась в артистку циркового жанра!

В студию программы пришли артисты легендарно Cirque du Soleil. Ведущая решила не отставать от профессионалов своего дела и показала в прямом эфире впечатляющие трюки. Она поразила акробатическим этюдом со своим соведущим Анатолием Анатоличем, жонглировала и даже села на шапагат.

Лилию невероятно впечатлили гости студии, которые продемонстрировали гибкость и мастерство ведущим и телезрителям.

"Вони неймовірні! Коли вони ще так близько, поряд з тобою виконують карколомні трюки- це вражає. Акробати, до речі, від час виступів, працюють без страховки. Це правда. Тільки на тренуваннях страхуються, а так - без. У нас з Анатолієм Анатолічем вийшов свій альтернативний цирк. Не судіть суворо. Але гортайте відео - зможете побачити шматочок виступу справжніх професіоналів", - подписала она ролики на своей странице в Instagram.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/ranok_ua)

Подписчиков звезды восхитили не только артисты-ассы, но и способности их любимицы.

Вау, Лилечка! У Вас огромный скрытый потенциал!

Лилия, вы молодчина,ходячий позитивчик

Красиво и круто!

Лиличька молодчинка, класно села на шпагат

Какая вы крутая

Улет. Так грациозно и легко. Браво!

Браво! Здивували!

Обожнюю Лілю, вона така яскрава і неперевершена!

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Лилия Ребрик появилась в прямом эфире в уютной домашней пижаме.