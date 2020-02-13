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Вищий пілотаж: Лілія Ребрик вразила ефектними цирковими трюками в ефірі

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.02.2020 - 13:26
Вищий пілотаж: Лілія Ребрик вразила ефектними цирковими трюками в ефірі
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча показала свої приховані таланти

Лілія Ребрик може похвалитися спортивним минулим, а її прекрасна розтяжка досі дозволяє провідною легко сісти на шпагат прямо на робочому місці! Так, ранок теледіва часто починає на роботі, а прокидається в 4 години, але це анітрохи не заважає їй бути бадьорою і зібраною. Так, Лілія зустріла спеціальних гостей "Ранку з Україною" оригінальним способом – вона перетворилася в артистку циркового жанру!

У студію програми прийшли артисти легендарно Cirque du Soleil. Ведуча вирішила не відставати від професіоналів своєї справи і показала в прямому ефірі вражаючі трюки. Вона похизувалася акробатичним етюдом зі своїм співведучим Анатолієм Анатолічем, жонглювала і навіть сіла на шапагат.

Лілію неймовірно вразили гості студії, які продемонстрували гнучкість і майстерність ведучим і телеглядачам.

"Вони неймовірні! Коли вони ще так близько, поряд з тобою виконують карколомні трюки - це вражає. Акробати, до речі, від год виступів, працюють без страховки. Це правда. Тільки на тренуваннях страхуються, а так - без. У нас з Анатолієм Анатолічем вийшов свій альтернативний цирк. Не судіть суворо. Але гортайте відео - зможете побачити шматочок виступу справжніх професіоналів", - підписала вона ролики на своїй сторінці в Instagram.

Вищий пілотаж: Лілія Ребрик вразила ефектними цирковими трюками в ефірі

Вищий пілотаж: Лілія Ребрик вразила ефектними цирковими трюками в ефірі

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/ranok_ua)

Підписників зірки захопили не тільки артисти-аси, але і здібності їх улюблениці.

  • Вау, Лілечка! У Вас величезний прихований потенціал!
  • Лілія, ви молодчина,ходячий позитивчик
  • Красиво і круто!
  • Лілічка молодчинка, класно сіла на шпагат
  • Яка ви крута
  • Ульот. Так граціозно і легко. Браво!
  • Браво! Здивували!
  • Обожнюю Лілю, вона така яскрава і неперевершена

Вищий пілотаж: Лілія Ребрик вразила ефектними цирковими трюками в ефірі

Вищий пілотаж: Лілія Ребрик вразила ефектними цирковими трюками в ефірі

Вищий пілотаж: Лілія Ребрик вразила ефектними цирковими трюками в ефірі

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик з'явилася в прямому ефірі в затишній домашній піжамі.

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