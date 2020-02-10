Бессонная ночь: Лилия Ребрик появилась на работе в пижаме и тапочках

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая озвучиласвои впечатления от церемонии Оскар 2020

Лилия Ребрик привыкла появляться в утреннем эфире в подчеркнуто элегантных нарядах, а по четвергам – в оригинальных вышиванках и вышитых платьях, но понедельник 10 февраля стал исключением – ведущая пришла в студию в … уютной домашней пижаме и тапочках.

Всему виной стала "ночь "Оскара" на канале "Украина", ведь ее коллеги Тимур Мирошниченко, Алена Винницкая и травести-дива Монро (ведущие программы "Зірковий шлях") освещали церемонию награждения престижной кинопремии и вместе со зрителями до утра наблюдали за теми, кто получил заветные статуэтки.

Так, Лилия разместилась в позе "лотоса" на фоне декораций и поделилась своими впечатлениями от церемонии Оскар 2020.

Фото: Лилия Ребрик с коллегами (instagram.com/liliia.rebrik)

"Дивилися Оскара? Довгоочікувана подія, яка щороку вражає. Цього року всупереч всім прогнозам фільм "Паразити" отримав 4 статуетки і переміг в номінації "Найкращий фільм". Пон Джун Хо- південнокорейський режисер теж отримав Оскар за стрічку "Паразити". Оскар в номінації "Найкращий актор" заслужено отримав Хоакін Фенікс (за фільм Джокер). Фенікс і справді геніальний, а от сам фільм "Джокер" - моя свідомість не сприйняла. Не можу розділити неймовірну кількість вражених відгуків про цей фільм. Звичайно, він не залишає байдужим. Але, особисто я проти виправдовування Оскаром "темної сторони людства". Хоча, повторюся, акторська робота Фенікса- геніальна. Бачите, знову завелась. Значить, фільм все одно вразив, адже хочеться сперечатися після перегляду, хочеться доводити свою позицію. Далі: найкраща жіноча роль - Рене Зелльвегер (фільм "Джуді"). Роль другого плану- Бред Піт. А тепер Ви пишіть свої враження про фільми, про Оскар і про саму церемонію", - обратилась онак подписчикам.

Позже Лили сменила наряд и появилась в кадре в элегантном твидовом брючном костюме от Anna October. Пиджак с ассиметрично расположенным рядом пуговиц и вытачками на талии и прямые брюки она дополнила босоножками на шпильке.

Фото: Лилия Ребрик с коллеегами (instagram.com/ranok_ua)

К слову, 10 февраля вся творческая команда "Ранку з Україною" праздновала 6-летие выхода программы в эфир, поэтому в студии собралась четверка ведущих утренней передачи.

Ранее Лилия Ребрик очаровала романтичными фото с мужем из Праи и рассказала, что успела во время рабочего визита.