Вот так сюрпиз! Лилия Ребрик очаровала спонтанной романтикой с мужем на рабочем месте

Лилия Ребрик с мужем (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Андрей Дикий сделал любимой приятный сюрприз

Лилия Ребрик не так давно вернулась из романтического отпуска на Мальдивах. Ведущая провела незабываем время наедине с любимым мужем Андреем Диким - пара не скрывала чувств и наслаждалась обществом друг друга. Но все хорошее имеет свойство заканчиваться, и отпуск пролетел как один миг, а теледиве пришлось вернутся в Киев и приступить к работе. Так, Лилия всю неделю ведет утренние эфире на канале "Україна". И вт, в среду звезду ждал настоящий сюрприз прямо в студии – ее любимый так сокскучился по второй половинке, что спонтанно приехал увидиться с ней.

Теледива поделилась трогательными романтичными кадрами с Андреем. Любимый закрыл жене глаза ладонями и предложил угадать, кто же стоит у нее за спиной, а затем пара не смогла сдержать эмоций и все закончилось жаркими объятиями.

Стоит сказать, что для утреннего эфира Лилия вібрала сдержанный и элегантный образ от Anna October. К слову, в аутфите от этого украинского дизайнера она уже появлялась в эфире – тогда теледива выбрала брючный костюм небесно-голубого оттенка. Теперь же Лилия отдала предпочтение белой полупрозрачной блузке и серым твидовым брюкам с высокой посадкой, на ногах – лодочки оливкового цвета.

Лилия Ребрик с мужем (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Коли чоловік несподівано з’явився на твоїй роботі. Любите такі сюрпризи?" - поинтересовалась ведущая.

Поклонников растрогал до глубины души романтический тандем Лилии и Андрея и они оставили в комментариях под постом немало пожеланий для пары.

Вы очень красивая пара, надеюсь и счастливая, я вас очень люблю

Да, такие сюрпризы. Вы две счастливые половиночки, на Вас смотреть, одно удовольствие

Гарні

Ви такі гарні,позитивні, так приємно дивитись ваші фото,особливо коли всі разом,щастя вам безмежного!

Чудовi

Супер

Ви такі милі, дивишся на вас і настрій піднімається

Скриншот комментариев

Ранее Лилия Ребрик растрогала душевной встречей со старшей дочкой после прилета с Мальдивских островов.