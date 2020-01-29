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Вот так сюрпиз! Лилия Ребрик очаровала спонтанной романтикой с мужем на рабочем месте

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.01.2020 - 12:46
Вот так сюрпиз! Лилия Ребрик очаровала спонтанной романтикой с мужем на рабочем месте
Лилия Ребрик с мужем (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Андрей Дикий сделал любимой приятный сюрприз

Лилия Ребрик не так давно вернулась из романтического отпуска на Мальдивах. Ведущая провела незабываем время наедине с любимым мужем Андреем Диким - пара не скрывала чувств и наслаждалась обществом друг друга. Но все хорошее имеет свойство заканчиваться, и отпуск пролетел как один миг, а теледиве пришлось вернутся в Киев и приступить к работе. Так, Лилия всю неделю ведет утренние эфире на канале "Україна". И вт, в среду звезду ждал настоящий сюрприз прямо в студии – ее любимый так сокскучился по второй половинке, что спонтанно приехал увидиться с ней.

Теледива поделилась трогательными романтичными кадрами с Андреем. Любимый закрыл жене глаза ладонями и предложил угадать, кто же стоит у нее за спиной, а затем пара не смогла сдержать эмоций и все закончилось жаркими объятиями.

Стоит сказать, что для утреннего эфира Лилия вібрала сдержанный и элегантный образ от Anna October. К слову, в аутфите от этого украинского дизайнера она уже появлялась в эфире – тогда теледива выбрала брючный костюм небесно-голубого оттенка. Теперь же Лилия отдала предпочтение белой полупрозрачной блузке и серым твидовым брюкам с высокой посадкой, на ногах – лодочки оливкового цвета.

Лилия Ребрик с мужем (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Коли чоловік несподівано з’явився на твоїй роботі. Любите такі сюрпризи?" - поинтересовалась ведущая.

Поклонников растрогал до глубины души романтический тандем Лилии и Андрея и они оставили в комментариях под постом немало пожеланий для пары.

  • Вы очень красивая пара, надеюсь и счастливая, я вас очень люблю
  • Да, такие сюрпризы. Вы две счастливые половиночки, на Вас смотреть, одно удовольствие
  • Гарні
  • Ви такі гарні,позитивні, так приємно дивитись ваші фото,особливо коли всі разом,щастя вам безмежного!
  • Чудовi
  • Супер
  • Ви такі милі, дивишся на вас і настрій піднімається

Вот так сюрпиз! Лилия Ребрик очаровала спонтанной романтикой с мужем на рабочем месте

Вот так сюрпиз! Лилия Ребрик очаровала спонтанной романтикой с мужем на рабочем месте

Вот так сюрпиз! Лилия Ребрик очаровала спонтанной романтикой с мужем на рабочем месте

Скриншот комментариев

Ранее Лилия Ребрик растрогала душевной встречей со старшей дочкой после прилета с Мальдивских островов.

Счастливая Лилия Ребрик с мужем растрогала сказочным утром в раю Словно лань: Лилия Ребрик в купальнике покорила грацией и растяжкой в воздухе
Новости Украины Лилия Ребрик
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