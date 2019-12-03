Нежная и чувственная: Лилия Ребрик заворожила атмосферными кадрами из гримерки

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Артистка показала, как готовится к выходу на театральную сцену

Яркая и позитивная ведущая передачи "Ранок з Україною" на канале "Україна" Лилия Ребрик в каждом эфире появляется в новом стильном образе, восхищая своей элегантностью и красотой. Кроме того, она еще и поражает своей спортивной формой - так, в одном из последних прямых эфиров Лиля села на шпагат! А еще артистка играет в театре и ездит с гастролями по Украине. На своей странице в Instagram она поделилась серией атмосферных черно-белых фото, сделанных за кулисами.

На снимках Лилия в кружевной майке и шортиках запечатлена в гримерке - актриса наносит себе макияж и подправляет прическу у зеркала. Ее волосы завиты красивыми кудряшками. Особой перчинки образу добавляют колготки в сеточку на ногах знаменитости.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

На крайнем фото она позирует в чувственной позе, откинувшись назад и демонстрируя свои стройные ножки во всей красе.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Атмосферні фото з-за лаштунків театру..." - прокомментировала публикацию Ребрик.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Восхищенные поклонники засыпали артистку комплиментами и признались, что даже не сразу узнали ее.

Это оооооочень красиво!!!! Я не узнала сразу!!!

Очень красивые фото. на что крутили волосы???

Очень чувственное фото, Лилия!

Что-то магическое есть в черно-белых фото! Очень красиво!

Ой Лиля, Лиля! Красивая!

Красуня

З кучерями Ви така.... інша...

Яка ви красуня!

Богиня

Боже, скільки жіночої харизми, любові,сексуальності, як приємно на Вас дивитись.

Прямо на себя не похожа, но очень красивая на фото

Лилия, Вы неотразимы, смотря на Вас есть к чему стремиться

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, что Лилия Ребрик покорила выходом в свет в необычном платье "с подсветкой".