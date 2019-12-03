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Нежная и чувственная: Лилия Ребрик заворожила атмосферными кадрами из гримерки

Lite » Приколы 03.12.2019 - 12:27
Нежная и чувственная: Лилия Ребрик заворожила атмосферными кадрами из гримерки
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Артистка показала, как готовится к выходу на театральную сцену

Яркая и позитивная ведущая передачи "Ранок з Україною" на канале "Україна" Лилия Ребрик в каждом эфире появляется в новом стильном образе, восхищая своей элегантностью и красотой. Кроме того, она еще и поражает своей спортивной формой - так, в одном из последних прямых эфиров Лиля села на шпагат! А еще артистка играет в театре и ездит с гастролями по Украине. На своей странице в Instagram она поделилась серией атмосферных черно-белых фото, сделанных за кулисами.

На снимках Лилия в кружевной майке и шортиках запечатлена в гримерке - актриса наносит себе макияж и подправляет прическу у зеркала. Ее волосы завиты красивыми кудряшками. Особой перчинки образу добавляют колготки в сеточку на ногах знаменитости.

Нежная и чувственная: Лилия Ребрик заворожила атмосферными кадрами из гримерки

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

На крайнем фото она позирует в чувственной позе, откинувшись назад и демонстрируя свои стройные ножки во всей красе.

Нежная и чувственная: Лилия Ребрик заворожила атмосферными кадрами из гримерки

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Атмосферні фото з-за лаштунків театру..." - прокомментировала публикацию Ребрик.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Восхищенные поклонники засыпали артистку комплиментами и признались, что даже не сразу узнали ее.

  • Это оооооочень красиво!!!! Я не узнала сразу!!!
  • Очень красивые фото. на что крутили волосы???
  • Очень чувственное фото, Лилия!
  • Что-то магическое есть в черно-белых фото! Очень красиво!
  • Ой Лиля, Лиля! Красивая!
  • Красуня
  • З кучерями Ви така.... інша...
  • Яка ви красуня!
  • Богиня
  • Боже, скільки жіночої харизми, любові,сексуальності, як приємно на Вас дивитись.
  • Прямо на себя не похожа, но очень красивая на фото
  • Лилия, Вы неотразимы, смотря на Вас есть к чему стремиться

Нежная и чувственная: Лилия Ребрик заворожила атмосферными кадрами из гримерки

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, что Лилия Ребрик покорила выходом в свет в необычном платье "с подсветкой".

Вот это растяжка! Лилия Ребрик в эффектном комбинезоне села на шпагат в прямом эфире Фея красоты и очарования: Лилия Ребрик покорила фигурой в платье с неоновой подсветкой
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