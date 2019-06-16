"Вы так похожи": Леся Никитюк устроила банный день с любимым Рафиком

Фанаты ведущей отметили забавное сходство с любимым питомцем
Неугомонная телеведущая Леся Никитюк умеет как восхитить красотой и эффектным стильным обрвзом, так и посмеяться над собой. Кроме гламурных фото и светских выходов, она нередко показывает и забавные снимки, а также свою повседневную жизнь. На своей странице в Instagram артистка сообщила, что устроила банный день - причем не только себе!
Леся опубликовала смешные фото из ванной, на которых она запечатлена вместе со своей любимой собакой породы вестхайленд уйат терьер Рафиком. Причем мокрый и завернутый в полотенце песик позирует на первом плане, а ведущая довольно улыбается на заднем. Она явно только что искупала питомца - а возможно, осталась мокрой и сама.
Фото: Леся Никитюк с Рафиком (instagram.com/lesia_nikituk)
"Банный день", - подписала смешную публикацию Никитюк.
Фото: Леся Никитюк с Рафиком (instagram.com/lesia_nikituk)
Поклонники Леди Ле оставили много умиленных комментариев, а также подметили, что на этих фото девушка очень похожа на своего любимца - ну прям две капли воды.
Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)
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