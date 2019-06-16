"Вы так похожи": Леся Никитюк устроила банный день с любимым Рафиком

Неугомонная телеведущая Леся Никитюк умеет как восхитить красотой и эффектным стильным обрвзом, так и посмеяться над собой. Кроме гламурных фото и светских выходов, она нередко показывает и забавные снимки, а также свою повседневную жизнь. На своей странице в Instagram артистка сообщила, что устроила банный день - причем не только себе!

Леся опубликовала смешные фото из ванной, на которых она запечатлена вместе со своей любимой собакой породы вестхайленд уйат терьер Рафиком. Причем мокрый и завернутый в полотенце песик позирует на первом плане, а ведущая довольно улыбается на заднем. Она явно только что искупала питомца - а возможно, осталась мокрой и сама.

Фото: Леся Никитюк с Рафиком (instagram.com/lesia_nikituk)

"Банный день", - подписала смешную публикацию Никитюк.

Фото: Леся Никитюк с Рафиком (instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники Леди Ле оставили много умиленных комментариев, а также подметили, что на этих фото девушка очень похожа на своего любимца - ну прям две капли воды.

Правду кажуть кожеш домашний улюбленець схожий на свою хазяйку

Красотка, обожаю

Боже, Это так мило я очень люблю собак

Леся, Рафик вас затмил

Очень похожи

Как одно лицо

Лесюню, ой вже схожі

Пора Рафику отдельную страничку открыть Я первый фанат

Красивые мордашки

Уматовые фотки!

Леся, Рафік так схожий на тебе, як дві краплі

Ну какой же он милаааш

Как вы похожи :-)

Это просто супер пёс

Собака - улыбака

Какие славные

Ви такі схожі - очі так і сяють позитивом

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, обольстительная Леся Никитюк соблазнила чувственным кадром на пирсе.

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