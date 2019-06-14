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"Я прям дерзкая": Леся Никитюк в цветастом платье покорила эффектным летним образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.06.2019 - 17:31
"Я прям дерзкая": Леся Никитюк в цветастом платье покорила эффектным летним образом
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая повеселилась на вечеринке вместе со Златой Огневич

Леся Никитюк не устает примерять все новые и новые образы и демонстрировать поклонникам эффектные наряды. Так, ведущая блистала в роскошном вечернем платье в стиле Ким Кардашьян, и в тот же день показала еще один образ. На этот раз артистка предстала в элегантном летнем аутфите - длинном синем платье с цветочным принтом.

Красочными снимками Никитюк поделилась на своей странице в Instagram. Отличительной чертой наряда является пикантная шнуровка на груди, а также высокий разрез на бедре. Не зря ведущая назвала себя дерзкой в подписи к публикации. Леся также показала, какие летние духи ей нравятся.

"Хочете бути "дерзкими" цього літа?? Бренд Juliette has a gun для сміливих та "дєрзких", дівчат як я!!! А я прям дерзкая, когда я вкусно пахну", - отметила знаменитость.

&quot;Я прям дерзкая&quot;: Леся Никитюк в цветастом платье покорила эффектным летним образом&quot;Я прям дерзкая&quot;: Леся Никитюк в цветастом платье покорила эффектным летним образом

Фото: Леся Никитюк  (instagram.com/lesia_nikituk)

В стильном наряде ведущая повеселилась на вечеринке в честь открытия салона красоты, причем в компании известной певицы Златы Огневич. Последняя опубликовала совместное фото с Никитюк и дизайнером Жаном Гритцфельдом, на котором они сидят рядышком.

"Люблю вечірки літом!!!" - заявила Злата.

&quot;Я прям дерзкая&quot;: Леся Никитюк в цветастом платье покорила эффектным летним образом

Фото: Злата Огневич, Леся Никитюк и Жан Гритцфельд (instagram.com/zlata.ognevich)

Фолловеры Леси поспешили оставить свои отзывы о новом образе своей любимицы.

  • Очень красивая 
  • Ты самая любимая ведущая Орёл и решка
  • Красивое платье
  • Лесечка, ты просто супер
  • Лесичка ти дивовижна
  • Платье красивое)
  • Леся, ти супер
  • Леська!!! подаруй сукню 
  • Леся, плаття просто отпад!!!!
  • Какое платье

&quot;Я прям дерзкая&quot;: Леся Никитюк в цветастом платье покорила эффектным летним образом

&quot;Я прям дерзкая&quot;: Леся Никитюк в цветастом платье покорила эффектным летним образом

&quot;Я прям дерзкая&quot;: Леся Никитюк в цветастом платье покорила эффектным летним образом

Скриншот комментариев  (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что Леся Никитюк в коротком платье цвета хаки и ботфортах засветилась в объятиях известного шоумена, взбудоражив сеть.

Также Леся Никитюк показала, как трансформировалось мамино платье. Более того, Леся даже снялась в одном из эфиров "Хто зверху?" в этом наряде. Вышло очень современно - и не скажешь, что платье 70-х годов прошлого века.

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