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"Клевая парочка": Леся Никитюк в ботфортах засветилась в объятиях известного шоумена

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.06.2019 - 13:27
"Клевая парочка": Леся Никитюк в ботфортах засветилась в объятиях известного шоумена
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Пара ведущих весело проводила время на съемках шоу

Леся Никитюк - одна из ведущих популярного шоу "Хто зверху?" и регулярно поражает поклонников яркими и эффектными нарядами со съемок. К примеру, недавно она вместе с певицей Ольгой Цибульской примерила впечатляющий образ японской гейши, позируя в кимоно и с традиционной прической. А на последнем снимке она запечатлена в мини-платье и ботфортах, однако еще большее внимание привлекло то, с кем Леся на фото.

Ведущая позирует в обнимку со своим коллегой, известным шоуменом Сергеем Притулой. Именно он и опубликовал милое фото на своей странице в Instagram. Они оба счастливо улыбаются и видно, что им очень комфортно рядом друг с другом.

"Зйомки 9-го сезону "Хто Зверху?" добігають до фінішу! 18 нових випусків чекайте цієї осені! Буде гаряче;)))!!!!" - заинтриговал артист.

&quot;Клевая парочка&quot;: Леся Никитюк в ботфортах засветилась в объятиях известного шоумена

Фото: Леся Никитюк и Сергей Притула (instagram.com/siriy_ua)

Снимок вызвал много умиленных комментариев от фолловеров Притулы, которые заметили, что они очень веселая и забавная парочка.

  • "Улюблене шоу, улюблені ведучі! кітики"
  • "Урааа,наконец-то. Я так этого ждала, лучший несменный ведущий и лучшая ведущая всех времен"
  • "Леська, я тебе завидую. Притула ой гарный хлоп"
  • "Леся - красунечка!"
  • "Ви удвох непогана пара"
  • "Найкращі ведучі в Україні! Обожнюю вас"
  • "Найкращий тандем за все шоу"
  • "Хороша парочка, хто так думає"
  • "Ото вже пригорнув до себе Лесю, Сергій Дмитрович!))"
  • "Чудові-різнокольорові"
  • "Вау!!! Мені вже гаряче!!!"
  • "Я смотрю скоро притула с лесей поженятся, как потап и настя"

&quot;Клевая парочка&quot;: Леся Никитюк в ботфортах засветилась в объятиях известного шоумена

Скриншот комментариев (instagram.com/siriy_ua)

Напомним, Леся Никитюк поразила образом в платье из маминого шкафа. Ведущая дала наряду вторую жизнь и он смотрится очень модно и стильно.

Ранее Леся Никитюк шокировала эпатажным образом с бородой и внушительным декольте.

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Новости Украины Сергей ПритулаЛеся Никитюк
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