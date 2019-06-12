"Клевая парочка": Леся Никитюк в ботфортах засветилась в объятиях известного шоумена

Пара ведущих весело проводила время на съемках шоу
Леся Никитюк - одна из ведущих популярного шоу "Хто зверху?" и регулярно поражает поклонников яркими и эффектными нарядами со съемок. К примеру, недавно она вместе с певицей Ольгой Цибульской примерила впечатляющий образ японской гейши, позируя в кимоно и с традиционной прической. А на последнем снимке она запечатлена в мини-платье и ботфортах, однако еще большее внимание привлекло то, с кем Леся на фото.
Ведущая позирует в обнимку со своим коллегой, известным шоуменом Сергеем Притулой. Именно он и опубликовал милое фото на своей странице в Instagram. Они оба счастливо улыбаются и видно, что им очень комфортно рядом друг с другом.
"Зйомки 9-го сезону "Хто Зверху?" добігають до фінішу! 18 нових випусків чекайте цієї осені! Буде гаряче;)))!!!!" - заинтриговал артист.
Фото: Леся Никитюк и Сергей Притула (instagram.com/siriy_ua)
Снимок вызвал много умиленных комментариев от фолловеров Притулы, которые заметили, что они очень веселая и забавная парочка.
Скриншот комментариев (instagram.com/siriy_ua)
Напомним, Леся Никитюк поразила образом в платье из маминого шкафа. Ведущая дала наряду вторую жизнь и он смотрится очень модно и стильно.
Ранее Леся Никитюк шокировала эпатажным образом с бородой и внушительным декольте.