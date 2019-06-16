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"Ви так схожі": Леся Нікітюк влаштувала банний день з коханим Рафіком


Фанати ведучої відзначили дивну схожість з улюбленим вихованцем

Невгамовна телеведуча Леся Нікітюк вміє як захопити красою і ефектним стильним обрвзом, так і посміятися над собою. Крім гламурних фото і світських виходів, вона нерідко показує і забавні знімки, а також своє повсякденне життя. На своїй сторінці в Instagram артистка повідомила, що влаштувала банний день - причому не тільки собі!

Леся опублікувала смішні фото з ванної, на яких вона зображена разом зі своєю улюбленою собакою породи вестхайленд уйат тер'єр Рафіком. Причому мокрий і загорнутий в рушник песик позує на першому плані, а ведуча вдоволено посміхається на задньому. Вона явно тільки що викупала вихованця - а можливо, залишилася мокрою і сама.

Фото: Леся Нікітюк з Рафіком (instagram.com/lesia_nikituk)

"Банний день", - підписала смішну публікацію Нікітюк.

Фото: Леся Нікітюк з Рафіком (instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники Леді Ле залишили багато зворушених коментарів, а також помітили, що на цих фото дівчина дуже схожа на свого улюбленця - ну прям дві краплі води.

  • Правду кажуть кожеш домашній улюбленець схожий на свою хазяйку
  • Красуня, обожнюю
  • Боже, Це так мило я дуже люблю собак
  • Леся, Рафік вас затьмарив
  • Дуже схожі
  • Як одна особа
  • Лесюню, ой вже схожі
  • Пора Рафіку окрему сторінку відкрити Я перший фанат
  • Красиві мордочки
  • Уматовые фотки!
  • Леся, Рафік так схожий на тебе, як дві краплі
  • Ну який же він милаааш
  • Як ви схожі :-)
  • Це просто супер пес
  • Собака - улыбака
  • Які славні
  • Ви такі схожі - очі так і сяють позитивом
 

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

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