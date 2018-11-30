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Вся в золоте: Каменских поделилась сексуальным снимком

Lite » Звезды 30.11.2018 - 07:15
Вся в золоте: Каменских поделилась сексуальным снимком
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux

Украинская певица продемонстрировала лук из своего клипа

Настя Каменских опубликовала на свою страничку в Instagram сексапильное фото.

На снимке можно увидеть 31-летнюю звезду в золотом топе и такого же цвета юбке, которые облегают ее подтянутое тело. 

Помимо этого, на теле артистки можно заменить золотую краску.

"Вы знаете, как я люблю экспериментировать с образами и каждый раз удивлять вас! Это один из моих самых любимых луков из клипа #LOMALA", - подписала кадр Каменских.

Вся в золоте: Каменских поделилась сексуальным снимкомСкриншот: instagram.com/kamenskux

Многим подписчикам Насти пришелся по вкусу данный снимок.

"Очень красивая", "Шик!", "Ослепительная", - пишут блогеры под кадром.

Вся в золоте: Каменских поделилась сексуальным снимком

Скриншот: instagram.com/kamenskux

Напомним, Настю Каменских заметили в объятиях известного певца. Исполнительница, которая недавно отправилась на вручение премии Latin Grammy 2018 в Лас-Вегас, США, появилась на снимке с известным пуэрториканским певцом Осуной (Ozuna). 

До этого Каменских ошеломила поклонников блистательным нарядом.

Кстати, Настя Каменских стала номинанткой музыкальной премии M1 Music Awards 2018 в нескольких категориях, включая "Певицу года".

Видео: РБК-Украина

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