Вся в золоте: Каменских поделилась сексуальным снимком

Украинская певица продемонстрировала лук из своего клипа
Настя Каменских опубликовала на свою страничку в Instagram сексапильное фото.
На снимке можно увидеть 31-летнюю звезду в золотом топе и такого же цвета юбке, которые облегают ее подтянутое тело.
Помимо этого, на теле артистки можно заменить золотую краску.
"Вы знаете, как я люблю экспериментировать с образами и каждый раз удивлять вас! Это один из моих самых любимых луков из клипа #LOMALA", - подписала кадр Каменских.
Скриншот: instagram.com/kamenskux
Многим подписчикам Насти пришелся по вкусу данный снимок.
"Очень красивая", "Шик!", "Ослепительная", - пишут блогеры под кадром.
Скриншот: instagram.com/kamenskux
Напомним, Настю Каменских заметили в объятиях известного певца. Исполнительница, которая недавно отправилась на вручение премии Latin Grammy 2018 в Лас-Вегас, США, появилась на снимке с известным пуэрториканским певцом Осуной (Ozuna).
До этого Каменских ошеломила поклонников блистательным нарядом.
Кстати, Настя Каменских стала номинанткой музыкальной премии M1 Music Awards 2018 в нескольких категориях, включая "Певицу года".
Видео: РБК-Украина