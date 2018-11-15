M1 Music Awards 2018: стали известны номинанты главной музыкальной премии

Обладателей заветных статуэток определят в первый день зимы - 1 декабря
В Киеве в четверг, 15 ноября, во Дворце Спорта в рамках вечеринки выбрали победителей в номинациях и объявили претендентов на главную музыкальную премию страны PRO-PARTY "M1 Music Awards. 4 Seasons". Обладателей заветных статуэток определят в первый день зимы - 1 декабря. Номинантов на соискание премии назвала PR-директор M1 Music Awards Анна Фещенко на своей странице в Facebook.
Прорыв года
KAZKA
MARUV
NIKITA LOMAKIN
Хит года
совместно с радиостанцией "Хит FM"
NK Настя Каменских — "Тримай"
Антитіла - "TDME"
KAZKA — "Плакала"
Проект года
All stars MOZGI Ent. - Промінь
MONATIK & Надя Дорофеева - "Глубоко…"
Потап & Олег Винник - "Найкращий день"
Dance Parade
совместно с радиостанцией "Kiss FM"
MONATIK & Надя Дорофеева — "Глубоко…"
"Время и Стекло" — "Тролль"
MARUV & BOOSIN - Drunk Groove
Группа года
"Время и Стекло"
Mozgi
"НеАнгелы"
Золотой граммофон
совместно с радиостанцией "Русское Радио Украина"
Олег Винник - "Ты в курсе"
NK Настя Каменских - "Тримай"
Michelle Andrade — Musica
Альтернатива
The Hardkiss
MARUV
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
Скрин: facebook.com/anna.feshchenko
Червона рута
совместно с радиостанцией "Русское Радио Украина"
NK Настя Каменских — "Тримай”
Оля Цибульская - "Сукня біла"
Александр Пономарев - "Найкраща”
Певец года
ALEKSEEV
Олег Винник
MONATIK
Певица года
NK Настя Каменских
Тина Кароль
Оля Полякова
Клип года
NK Настя Каменских - "#этомояночь"
"Время и Стекло" — "Тролль"
MONATIK & Надя Дорофеева — "Глубоко…"
Как сообщалось ранее, в прошлом году впервые на сцене М1 Music Awards появился популярный сердцеед Dan Balan, а также исполнители суперхита Hundred Miles - DJ-проект Yall feat Gabriella Richardson.
Напомним, совсем недавно музыкальный телеканал "МУЗ-ТВ" опубликовал новый рейтинг по итогам чарта "ТОП-30. Русский Крутяк" и на первое место уверенно вышла украинская группа KAZKA с синглом "Плакала".
Также мы писали о том, что солистка группы The Hardkiss Юлия Санина объяснила, по каким причинам музыканты не ездят в РФ.
Видео: РБК-Украина