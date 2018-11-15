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M1 Music Awards 2018: стали известны номинанты главной музыкальной премии

Lite » Звезды 15.11.2018 - 21:32
M1 Music Awards 2018: стали известны номинанты главной музыкальной премии
Фото: коллаж РБК-Украина

Обладателей заветных статуэток определят в первый день зимы - 1 декабря

В Киеве в четверг, 15 ноября, во Дворце Спорта в рамках вечеринки выбрали победителей в номинациях и объявили претендентов на главную музыкальную премию страны PRO-PARTY "M1 Music Awards. 4 Seasons". Обладателей заветных статуэток определят в первый день зимы - 1 декабря. Номинантов на соискание премии назвала PR-директор M1 Music Awards Анна Фещенко на своей странице в Facebook

Прорыв года

KAZKA

MARUV 

NIKITA LOMAKIN

Хит года

совместно с радиостанцией "Хит FM"

NK Настя Каменских — "Тримай" 

Антитіла - "TDME" 

KAZKA — "Плакала"

Проект года

All stars MOZGI Ent. - Промінь 

MONATIK & Надя Дорофеева - "Глубоко…" 

Потап & Олег Винник - "Найкращий день"

Dance Parade

совместно с радиостанцией "Kiss FM"

MONATIK & Надя Дорофеева — "Глубоко…" 

"Время и Стекло" — "Тролль" 

MARUV & BOOSIN - Drunk Groove

Группа года

"Время и Стекло"

Mozgi 

"НеАнгелы"

Золотой граммофон 

совместно с радиостанцией "Русское Радио Украина"

Олег Винник - "Ты в курсе" 

NK Настя Каменских - "Тримай" 

Michelle Andrade — Musica

Альтернатива

The Hardkiss

MARUV 

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

M1 Music Awards 2018: стали известны номинанты главной музыкальной премииСкрин: facebook.com/anna.feshchenko

Червона рута

совместно с радиостанцией "Русское Радио Украина"

NK Настя Каменских — "Тримай”

Оля Цибульская - "Сукня біла" 

Александр Пономарев - "Найкраща”

Певец года

ALEKSEEV

Олег Винник 

MONATIK

Певица года

NK Настя Каменских 

Тина Кароль 

Оля Полякова

Клип года

NK Настя Каменских - "#этомояночь" 

"Время и Стекло" — "Тролль" 

MONATIK & Надя Дорофеева — "Глубоко…"

Как сообщалось ранее, в прошлом году впервые на сцене М1 Music Awards появился популярный сердцеед Dan Balan, а также исполнители суперхита Hundred Miles - DJ-проект Yall feat Gabriella Richardson.

Напомним, совсем недавно музыкальный телеканал "МУЗ-ТВ" опубликовал новый рейтинг по итогам чарта "ТОП-30. Русский Крутяк" и на первое место уверенно вышла украинская группа KAZKA с синглом "Плакала".  

Также мы писали о том, что солистка группы The Hardkiss Юлия Санина объяснила, по каким причинам музыканты не ездят в РФ.

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Видео: РБК-Украина

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