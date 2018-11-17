Настю Каменских заметили в объятиях известного певца (фото)

Артистка сделала снимок с Ozuna на вручении Latin Grammy 2018
Известная украинская исполнительница Настя Каменских, которая недавно отправилась на вручение премии Latin Grammy 2018 в Лас-Вегас, США, появилась на снимке с известны пуэрториканским певцом Осуной (Ozuna). Фотографию она опубликовала на своей странице в Instagram.
Артистка ничего не написала в подписи к фото, указала только артиста, с которым она запечатлена.
Фото: Настя Каменских и Ozuna (instagram.com/kamenskux)
Интересно, что у Осуны более 11 миллионов подписчиков в социальной сети. На сегодняшний день Осуна является одним из самых просматриваемым испаноязычным артистом на видеохостинге, суммарное количество просмотров на его канале превышает 7,5 миллиардов, а всех клипов в целом 10 миллиардов.
Позже артистка появилась в объятиях другого певца. Девушка спела с ним всемирно известную испанскую песню.
"Мои родители работали в Украинском национальном хоре, и у них было много гастролей в Мексике! Когда мы праздновали что-то, они всегда пели Semino Rossi - Cucurrucucu Paloma! Это большая честь здесь, в Лас-Вегасе петь с известными во всем мире артистами!" — подписала видео артистка.
Скриншот поста аккаунта instagram.com/kamenskux
Видео: (instagram.com/kamenskux)
Напомним, что ранее Лорак разоткровенничалась на камеру.
До этого Каменских ошеломила поклонников блистательным нарядом.
Видео: (video.rbc.ua)