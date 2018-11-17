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Настю Каменских заметили в объятиях известного певца (фото)

Lite » Звезды 17.11.2018 - 16:42
Настю Каменских заметили в объятиях известного певца (фото)
Фото: (instagram.com/kamenskux)

Артистка сделала снимок с Ozuna на вручении Latin Grammy 2018

Известная украинская исполнительница Настя Каменских, которая недавно отправилась на вручение премии Latin Grammy 2018 в Лас-Вегас, США, появилась на снимке с известны пуэрториканским певцом Осуной (Ozuna). Фотографию она опубликовала на своей странице в Instagram.

Артистка ничего не написала в подписи к фото, указала только артиста, с которым она запечатлена.

Настю Каменских заметили в объятиях известного певца (фото)

Фото: Настя Каменских и Ozuna (instagram.com/kamenskux)

Интересно, что у Осуны более 11 миллионов подписчиков в социальной сети. На сегодняшний день Осуна является одним из самых просматриваемым испаноязычным артистом на видеохостинге, суммарное количество просмотров на его канале превышает 7,5 миллиардов, а всех клипов в целом 10 миллиардов.

Позже артистка появилась в объятиях другого певца. Девушка спела с ним всемирно известную испанскую песню.

"Мои родители работали в Украинском национальном хоре, и у них было много гастролей в Мексике! Когда мы праздновали что-то, они всегда пели Semino Rossi - Cucurrucucu Paloma! Это большая честь здесь, в Лас-Вегасе петь с известными во всем мире артистами!" — подписала видео артистка.

Настю Каменских заметили в объятиях известного певца (фото)

Скриншот поста аккаунта instagram.com/kamenskux

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений NK Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

 

Видео: (instagram.com/kamenskux)

Напомним, что ранее Лорак разоткровенничалась на камеру.

До этого Каменских ошеломила поклонников блистательным нарядом.

 Видео: (video.rbc.ua)

Новости Украины Настя КаменскихфотовидеоЛас-Вегаспевец
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