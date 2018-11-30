Вся в золоті: Каменських поділилася сексуальним знімком

Настя Каменських. Фото: instagram.com/kamenskux

Українська співачка продемонструвала лук зі свого кліпу

Настя Каменських опублікувала на свою сторінку в Instagram сексапільне фото.

На знімку можна побачити 31-річну зірку в золотому топі і такого ж кольору спідниці, які облягають її підтягнуте тіло.

Крім цього, на тілі артистки можна замінити золоту фарбу.

"Ви знаєте, як я люблю експериментувати з образами і щоразу дивувати вас! Це один з моїх найулюбленіших луків з кліпу #LOMALA", - підписала кадр Каменських.

Скріншот: instagram.com/kamenskux

Багатьом фоловерам Насті припав до смаку даний знімок.

"Дуже красива", "Шик!", "Сліпуча", - пишуть блогери під кадром.

Скріншот: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, Настю Каменських помітили в обіймах відомого співака. Виконавиця, яка нещодавно вирушила на вручення премії Latin Grammy 2018 в Лас-Вегас, США, з'явилася на знімку з відомим пуерторіканського співаком Осуной (Ozuna).

До цього Каменських приголомшила шанувальників яскравим вбранням.

До речі, Настя Каменських стала номінанткою музичної премії M1 Music Awards 2018 в декількох категоріях, включаючи "Співачку року".

Відео: РБК-Україна