Вся в золоті: Каменських поділилася сексуальним знімком

Українська співачка продемонструвала лук зі свого кліпу
Настя Каменських опублікувала на свою сторінку в Instagram сексапільне фото.
На знімку можна побачити 31-річну зірку в золотому топі і такого ж кольору спідниці, які облягають її підтягнуте тіло.
Крім цього, на тілі артистки можна замінити золоту фарбу.
"Ви знаєте, як я люблю експериментувати з образами і щоразу дивувати вас! Це один з моїх найулюбленіших луків з кліпу #LOMALA", - підписала кадр Каменських.
Скріншот: instagram.com/kamenskux
Багатьом фоловерам Насті припав до смаку даний знімок.
"Дуже красива", "Шик!", "Сліпуча", - пишуть блогери під кадром.
Скріншот: instagram.com/kamenskux
Нагадаємо, Настю Каменських помітили в обіймах відомого співака. Виконавиця, яка нещодавно вирушила на вручення премії Latin Grammy 2018 в Лас-Вегас, США, з'явилася на знімку з відомим пуерторіканського співаком Осуной (Ozuna).
До цього Каменських приголомшила шанувальників яскравим вбранням.
До речі, Настя Каменських стала номінанткою музичної премії M1 Music Awards 2018 в декількох категоріях, включаючи "Співачку року".
Відео: РБК-Україна