"Необычно": Каменских ошеломила поклонников блистательным нарядом

Снимок сделан в Лас-Вегасе на музыкальной церемонии
Украинская pop и R’n’B певица, актриса и ведущая, которая поразила "леопардовым" образом, Настя Каменских предстала перед поклонниками в блистательном наряде на музыкальной церемонии. Соответствующие снимки опубликованы в Instagram.
На фото Настя демонстрирует длинное закрытое платье, украшенное серебристыми пайетками. Снимки сделаны на церемонии вручения Премии Латинской Академии звукозаписи в номинации "Человек года".
Фото: (instagram.com/kamenskux)
Поклонникам платье понравилось, однако нашлись и недоброжелатели. Под снимком с Потапом пользователи снова начали строить предположения, что пара встречается:
Скриншот комментариев: (instagram.com/kamenskux)
Напомним, что наряд Каменских вызвал неоднозначную реакцию в сети.
Ранее мы писали, что Сергей Притула пробовал соблазнить Настю Каменских на сольную карьеру.
Кстати, Настя Каменских стала номинанткой музыкальной премии M1 Music Awards 2018 в нескольких категориях, включая "Певицу года".
Видео: РБК-Украина