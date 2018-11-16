"Необычно": Каменских ошеломила поклонников блистательным нарядом

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Снимок сделан в Лас-Вегасе на музыкальной церемонии

Украинская pop и R’n’B певица, актриса и ведущая, которая поразила "леопардовым" образом, Настя Каменских предстала перед поклонниками в блистательном наряде на музыкальной церемонии. Соответствующие снимки опубликованы в Instagram.

На фото Настя демонстрирует длинное закрытое платье, украшенное серебристыми пайетками. Снимки сделаны на церемонии вручения Премии Латинской Академии звукозаписи в номинации "Человек года".

Фото: (instagram.com/kamenskux)

Поклонникам платье понравилось, однако нашлись и недоброжелатели. Под снимком с Потапом пользователи снова начали строить предположения, что пара встречается:

Скриншот комментариев: (instagram.com/kamenskux)

Напомним, что наряд Каменских вызвал неоднозначную реакцию в сети.

Ранее мы писали, что Сергей Притула пробовал соблазнить Настю Каменских на сольную карьеру.

Кстати, Настя Каменских стала номинанткой музыкальной премии M1 Music Awards 2018 в нескольких категориях, включая "Певицу года".

Видео: РБК-Украина