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"Необычно": Каменских ошеломила поклонников блистательным нарядом

Lite » Звезды 16.11.2018 - 12:30
"Необычно": Каменских ошеломила поклонников блистательным нарядом
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Снимок сделан в Лас-Вегасе на музыкальной церемонии

Украинская pop и R’n’B певица, актриса и ведущая, которая поразила "леопардовым" образом, Настя Каменских предстала перед поклонниками в блистательном наряде на музыкальной церемонии. Соответствующие снимки опубликованы в Instagram.

На  фото Настя демонстрирует длинное закрытое платье, украшенное серебристыми пайетками. Снимки сделаны на церемонии вручения Премии Латинской Академии звукозаписи в номинации "Человек года".

 

Фото: (instagram.com/kamenskux)

Поклонникам платье понравилось, однако нашлись и недоброжелатели. Под снимком с Потапом пользователи снова начали строить предположения, что пара встречается:

&quot;Необычно&quot;: Каменских ошеломила поклонников блистательным нарядом

Скриншот комментариев: (instagram.com/kamenskux)

&quot;Необычно&quot;: Каменских ошеломила поклонников блистательным нарядом

Напомним, что наряд Каменских вызвал неоднозначную реакцию в сети.

Ранее мы писали, что Сергей Притула пробовал соблазнить Настю Каменских на сольную карьеру.

Кстати, Настя Каменских стала номинанткой музыкальной премии M1 Music Awards 2018 в нескольких категориях, включая "Певицу года".

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Настя Каменских
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