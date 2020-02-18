Всем бы такую маму: Ким Кардашьян повеселила домашним видео с дочкой

Ким Кардашьян давно успела зарекомендовать себя, как достаточно своенравная светская львица. 39-летняя “королева тусовок” и звезда всемирно известного реалити-шоу о семействе Кардашьян уже привыкла удивлять публику откровенными нарядами, а также пикантными фотосессиями. Однако в последнее время Ким все чаще вспоминает о том, что она также мама четырех детей. Светская дива стала намного более активно проводить время с детками, о чем также спешит похвастаться в своем микро-блоге в сети instagram.

На днях Ким и ее старшая дочь 6-летняя Норт покорили поклонников “творческим дуэтом”. Звездная мама и ее дочка записали мини-”клип” под песню Bomba Estéreo “To My Love” (Tainy Remix). Отмечается, что таким вот образом произошел дебют Ким и ее дочери в популярной сегодн сети Tik Tok.

Забавное видео Кардашьян опубликовала также на своей Instagram-страничке, чтобы как можно больше поклонников смогли его увидеть. Звездная мама и ее дочь исполняют различные согласованные танцевальные движения. Фильтр, который они использовали, “затроил” их, делая новое появление еще более эффектным.

Видео: instagram.com/kimkardashian

Друзья Ким поспешили оставить приятные отзывы под ее новым постом. Блогер Трейси Ромулус отметила: “Крутая мама”, а Ла Ла Энтони добавил: “Так круто!”.

Отметим, что Ким Кардашьян и ее супруг, рэпер Канье Уэст воспитывают четверых детей: 6-летняя Норт, 4-летний Сейнт, 2-летняя Чикаго и малыш Псалм, которому в мае 2020 исполнится год. При этом двух первых детей Ким родила сама. А вот Чикаго и Псалм появились на свет с помощью суррогатной матери. Как ранее отмечала Ким, во время двух первых беременностей она переживала серьезные проблемы со здоровьем, которые ставили под риск ее возможность рожать в будущем. Поэтому светская львица решила больше не рисковать.

Большая семья Кардашьян-Уэст (фото: instagram.com/kimkardashian)

При этом недавно в американских СМИ появилась информация, что Ким и Канье на данный момент переживают не лучшие времена. У пары возникли разногласия, решить которые им помогают консультации сексолога. При этом ранее у пары уже возникали аналогичные проблемы. По словам источников, приближенных к семье, новая волна проблем началась после пополнения семьи - с появлением на свет Псалма. Ким была уверена, что еще один ребенок только укрепит их с Уэстом брак, однако все случилось наоборот.