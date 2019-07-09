"Все Потапу розповімо": Настю Каменських "засікли" в обіймах латиноамериканського красеня

Каменських "розігрівала" концерт відомого співака в Києві
Настя Каменських поділилася хвилею захоплених емоцій зі своєю численною армією шанувальників. Справа в тому, що українська виконавиця відкривала концерт відомого латиноамериканського співака MALUMA в Києві. Його виступ у рамках світового турне відбулося в українській столиці вчора, 8 липня в Палаці спорту. Настя заздалегідь зазначала, що саме їй випала честь "розігрівати" публіку перед виступом Хуана Аріаса (більш відомий як MALUMA).
Так, на своїй instagram-сторінці Каменських опублікувала фото компанії з співаком. На Насті – яскравий сценічний наряд. Це боді, прикрашене паєтками і бахромою, а також баскою. Як зазвичай, Каменських вигідно підкреслила зону декольте. На ніжках – високі чорні ботфорти.
MALUMA одягнений в строкатий комбінезон яскравого помаранчевого кольору. Співак обіймає Настю, посміхаючись в камеру.
Настя Каменських і MALUMA (фото: instagram.com/kamenskux)
При цьому свій пост Настя супроводила підписом відразу на трьох мовах: англійською, іспанською та українською:
"MALUMA, рада вітати тебе у Києві! Ти - неперевершений артист, ти подарував українцям неймовірне шоу наповнене запальною енергетикою, гарячими танцями та крутою музикою! Дуже рада стати частиною такого грандіозного концерту та відкрити твій виступ. Ти запалив цей вечір", - підписала фото Настя.
Шанувальники Каменсикх поспішили прокоментувати її фото. При цьому Багато хто вирішив пожартувати, мовляв, Настя у компанії незнайомця.
Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux
Нагадаємо, раніше Настя Каменських вразила ефектним образом на шоу Х-Фактор. Співачка сяяла в розкішних блюках-кльош.
До речі, до цього Настя Каменських захопила екстремальних вирізом і розкішним бюстом на зйомках Х-фактора.