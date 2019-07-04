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"Невероятно красивая женщина": Настя Каменских поразила эффектным образом на шоу Х-Фактор

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.07.2019 - 10:26
"Невероятно красивая женщина": Настя Каменских поразила эффектным образом на шоу Х-Фактор
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменских показывает детали съемок нового проекта

Настя Каменских продолжает засыпать поклонников фото своих мега ярких образов для съемок уже 10-го сезона шоу Х-Фактор на канале "СТБ". Напомним, что на данный момент проходят только съемки, а вот на ТВ проект обещают показать осенью этого года. Каменских – член жюри шоу. Вместе с певицей за выбор участников проекта также отвечают: Оля Полякова, Андрей Данилко и оперный певец Алессандро Сафина. Однако конечно же, активнее всех новыми съемками хвастаются Каменских и Полякова.

Так, на своей instagram-страничке Настя показала новый восхитительный образ. Певица позирует в трендовом в этом сезоне комбинезоне оригинального кроя – верх наряда и зона декольте оформлена в виде двух пересекающихся полосок ткани. Еще одна изюминка образа – очень объемные брюки. Обуви певицы не видно под брюками. Волосы собраны на затылке.

Ну а в качестве места для фотосессии выбрана длинная лестница.

&quot;Невероятно красивая женщина&quot;: Настя Каменских поразила эффектным образом на шоу Х-Фактор

Стильная Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники певицы пришли в восторг от ее нового наряда и засыпали свою любимицу хвалебными комментариями:

  • "Очень красивый цвет, хотела написать что вам идет... А потом вспомнила, что вам все идет))"
  • "Шикарная!"
  • "Без коментариев! Просто как всегда лучшая!"
  • "Невероятно красивая женщина. Сильная, целеустремленная, уверенная в себе, трудолюбивая. Я просто восхищаюсь вами. Как человеком и как певицей!"
  • "Ну не знаю.... Дело вкуса. Цвет очень красивый, насыщенный."
  • "Настя, тебе идет этот образ очень!"
  • "Очень стильно!"
  • "Ключицы – агонь!"
  • "Шикарный образ для шикарной красотки"
  • "Нереально красивая!"

&quot;Невероятно красивая женщина&quot;: Настя Каменских поразила эффектным образом на шоу Х-Фактор

Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux

Отметим, что до этого Настя блистала в другом образе - в брюках с баской и топе. 

&quot;Невероятно красивая женщина&quot;: Настя Каменских поразила эффектным образом на шоу Х-Фактор

Стильная Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, до этого Каменских растрогала невероятно нежным признанием. Певица поделилась с поклонниками глубоким рассуждением на тему любви, поисков счастья и роли поддержки в отношениях. 

Кстати, до этого Настя Каменских восхитила экстремальным вырезом и роскошным бюстом на съемках Х-фактора.

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