Незаконная красота: Настя Каменских ошеломила глубиной декольте

Каменских удивила в первый же день съемок X-Фактора
Настя Каменских приятно порадовала свою многотысячную армию поклонников, показав действительно "жаркое" фото. Отметим, что на украинская певица стала одним из членов жюри нового сезона популярного шоу X-Фактор на канале "СТБ". Кстати, судить гостей шоу вместе с Каменских также будут: Оля Полякова, Андрей Данилко и итальянский оперный певец Алессандро Сафина!
Недавно состоялась презентация нового шоу, во время которой также представили четверку жюри. И Настя Каменских предстала в самом выгодном для себя свете! Певица продемонстрировала свой великолепный и очень сексуальный образ для проекта.
Так, перед камерами Каменских блеснула в экстремально облегающем платье практический телесного цвета – как раз под загар Насти. Конечно же, платье выгодно подчеркивает пленительные округлости исполнительницы, а особенно – зону декольте.
Кроме того, сама Настя специально стала в такую позу, чтобы как можно лучше продемонстрировать свои "пикантности". Образ Насти довершают лаконичные золотые украшения. Волосы распущены.
Соблазнительная Настя Каменских (фот: instagram.com/kamenskux)
Поклонники Насти пришли в восторг от ее нового образа:
Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux
Члены жюри нового сезона X-Фактор (фото: instagram.com/kamenskux)
Напомним, ранее грячая Каменских в кожаном комбинезоне пленила бесконечными ногами. Певица показала стройные формы!
Напомним, что Потап и Настя Каменских показали совместное фото и обменялись романтическими посланиями.