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Незаконная красота: Настя Каменских ошеломила глубиной декольте

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.06.2019 - 15:26
Незаконная красота: Настя Каменских ошеломила глубиной декольте
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменских удивила в первый же день съемок X-Фактора

Настя Каменских приятно порадовала свою многотысячную армию поклонников, показав действительно "жаркое" фото. Отметим, что на украинская певица стала одним из членов жюри нового сезона популярного шоу X-Фактор на канале "СТБ". Кстати, судить гостей шоу вместе с Каменских также будут: Оля Полякова, Андрей Данилко и итальянский оперный певец Алессандро Сафина!

Недавно состоялась презентация нового шоу, во время которой также представили четверку жюри. И Настя Каменских предстала в самом выгодном для себя свете! Певица продемонстрировала свой великолепный и очень сексуальный образ для проекта.

Так, перед камерами Каменских блеснула в экстремально облегающем платье практический телесного цвета – как раз под загар Насти. Конечно же, платье выгодно подчеркивает пленительные округлости исполнительницы, а особенно – зону декольте.

Кроме того, сама Настя специально стала в такую позу, чтобы как можно лучше продемонстрировать свои "пикантности". Образ Насти довершают лаконичные золотые украшения. Волосы распущены.

Незаконная красота: Настя Каменских ошеломила глубиной декольте

Незаконная красота: Настя Каменских ошеломила глубиной декольте

Соблазнительная Настя Каменских (фот: instagram.com/kamenskux)

Поклонники Насти пришли в восторг от ее нового образа:

  • "Незаконно быть такой красивой, но ты молодец закон соблюдаешь!"
  • "Господи, какая же красивая! Краса страны!"
  • "Настюша, ты выглядишь просто супер!"
  • "Такая вы классная, Анастасия!"
  • "Шикарная!"
  • "Перебор. Но платье красивое!"
  • "Блииин, какая же она сексуальная!"
  • "Расцвела ещё больше)"
  • "Теперь не только попа как у Ким, но и одежда. Но выгладит не менее сексуально!"
  • "Как всегда, НЕОТРАЗИМА!"

Незаконная красота: Настя Каменских ошеломила глубиной декольте

Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux

Незаконная красота: Настя Каменских ошеломила глубиной декольте

Члены жюри нового сезона X-Фактор (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, ранее грячая Каменских в кожаном комбинезоне пленила бесконечными ногами. Певица показала стройные формы! 

Напомним, что Потап и Настя Каменских показали совместное фото и обменялись романтическими посланиями.

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