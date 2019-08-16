"Все к лицу, хоть мешок": Лилия Ребрик восхитила фигурой в трендовом комбинезоне

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая призналась, почему практически не носит черное

Лилия Ребрик умеет разнообразить свой гардероб, несмотря на жесткий телевизионный дресс-код. На съемки подбор нарядов жестко регламентирован, поэтому надеть в кадр что-то по своему вкусу не всегда удается, утверждает Лилия.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Я хочу поговорить о черном цвете ... Я редко ношу черное, потому что в кадр, как правило, нельзя черный или белый цвет (операторы их не любят). Хотя для меня до сих пор загадка почему", - призналась знаменитость под фото.

В публикации Лилия поделилась несколькими кадрами в черном комбинезоне в трендовой длине чуть ниже колена. Образ она дополнила массивным украшением на шею.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Несмотря ни на что, у каждой леди в гардеробе всегда должна быть "маленькое черное платье". На мне, правда, сегодня не платье, а комбинезон. Но Вы знаете мою любовь ко всему необычному", - объяснила свой выбор телеведущая.

"Что Вы скажете? Любите носить черный цвет? В черном человек скрывает, или наоборот подчеркивает индивидуальность? Что он для Вас?" - задала она вопрос подписчикам.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Интересно про цвета, а тут нас наоборот на фотосессию просили белый верх - @katia_kukonin фото- это другое. Фотосессии наоборот любят белый и чёрный цвет. Это камеры не любят

Вам все к лицу, хоть мешок - @luba_borshch тогда мешок с деньгами. Он вообще всем к лицу

Одяг супер, а взуття без коментарів!!! Чудова! - @pilipenko327 Дякую!

Ваши образы могут быть одновременно самыми простыми, сексуальными, загадочным, очаровательный. Эти образы не всякая девушка может сочетать в себе одновременно. У Вас это получается очень просто, не надо ничего придумывать

А еще Лилия Ребрик призналась, откуда у нее столько оригинальной обуви. Оказывается это заслуга супруга — Андрея Дикого, который одаривает ею свою вторую половину.

Лиля, где вы покупаете обувь?))) Просто не могу не спросить))) - @ iryna.pavliukovets муж всегда дарит. Это его фишка

Возможно потому, что Андрей не забывает делать Лилии подарки, в их семье царит такая идиллия и телеведущая не забывает очаровывать сеть новыми нежными фото на своей страничке в Instagram. Так, недавно она опубликовала кадр, на котором запечатлена с мужем Андреем Диким, при этом он страстно прижал Ребрик к себе.

Напомним, что Лилия Ребрик обладательница богатого гардероба, поэтому ей есть чем удивить поклонников. Так, недавно она показала восхитительный летний образ в полосатом платье-сарафане.



Также телеведущая по секрету рассказала, чем привыкла заниматься, пока ее годовалая малышка Полина сладко спит.