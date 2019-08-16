"Все к лицу, хоть мешок": Лилия Ребрик восхитила фигурой в трендовом комбинезоне

Телеведущая призналась, почему практически не носит черное
Лилия Ребрик умеет разнообразить свой гардероб, несмотря на жесткий телевизионный дресс-код. На съемки подбор нарядов жестко регламентирован, поэтому надеть в кадр что-то по своему вкусу не всегда удается, утверждает Лилия.
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
"Я хочу поговорить о черном цвете ... Я редко ношу черное, потому что в кадр, как правило, нельзя черный или белый цвет (операторы их не любят). Хотя для меня до сих пор загадка почему", - призналась знаменитость под фото.
В публикации Лилия поделилась несколькими кадрами в черном комбинезоне в трендовой длине чуть ниже колена. Образ она дополнила массивным украшением на шею.
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
"Несмотря ни на что, у каждой леди в гардеробе всегда должна быть "маленькое черное платье". На мне, правда, сегодня не платье, а комбинезон. Но Вы знаете мою любовь ко всему необычному", - объяснила свой выбор телеведущая.
"Что Вы скажете? Любите носить черный цвет? В черном человек скрывает, или наоборот подчеркивает индивидуальность? Что он для Вас?" - задала она вопрос подписчикам.
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
А еще Лилия Ребрик призналась, откуда у нее столько оригинальной обуви. Оказывается это заслуга супруга — Андрея Дикого, который одаривает ею свою вторую половину.
Возможно потому, что Андрей не забывает делать Лилии подарки, в их семье царит такая идиллия и телеведущая не забывает очаровывать сеть новыми нежными фото на своей страничке в Instagram. Так, недавно она опубликовала кадр, на котором запечатлена с мужем Андреем Диким, при этом он страстно прижал Ребрик к себе.
Напомним, что Лилия Ребрик обладательница богатого гардероба, поэтому ей есть чем удивить поклонников. Так, недавно она показала восхитительный летний образ в полосатом платье-сарафане.
Также телеведущая по секрету рассказала, чем привыкла заниматься, пока ее годовалая малышка Полина сладко спит.