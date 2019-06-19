Лилия Ребрик в оригинальном платье вскружила голову пластичным шпагатом (фото)

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик не забыла и новый образ показать

Лилия Ребрик не устает баловать поклонников все новыми и новыми яркими образами. Напомним, что украинская актриса и телеведущая ведет утреннюю программу "Ранок з Україною" на телеканале "Україна". Поэтому у Ребрик есть возможность едва ли не каждый день публиковать новые образы в стильных нарядах. А один из недавних образов Лилии действительно получился очень ярким и оригинальным.

Так, на своей instagram-страничке Ребрик опубликовала фото, на котором, кстати, позирует со своим соведущим – Сергеем Зениным. Примечателен необычный образ телеведущей. Ребрик позирует в пестром приталенном платье длины миди. При этом платье словно состоит из двух – одна сторона полностью монотонная, насыщенного морковного оттенка. Вторая же – пестрая, с богатым принтом в виде надписей и нарисованных лиц. Сморится платье очень необычно. Образ телеведущей дополняют серые лаковые туфли-лодочки на шпильке. Волосы собраны в элегантный пучок на затылке.

Лилия Ребрик и Сергей Зенина (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Напишите что-то приятное моему соведущему Сергею Зенину, потому что он сегодня скучает... Просто так напишите. И вообще, мужчинам чаще надо говорить какие-то "приятности". Это их подбадривает, вдохновляет ... Согласны?" - подписала свой пост Ребрик.

К слову, отметим, что по сообщению пресс-службы ТК "Україна", Сергей Зенин уходит из утренних эфиров канала "Украина". Сергей провел порядка 410 эфиров "Ранку з Україною", а сейчас решил реализовать свои творческие идеи.

Лилия Ребрик и Сергей Зенина (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

А на instagram-страничке утреннего шоу появилось чуть больше фото. К примеру, Лилия Ребрик и Сергей Зенин продемонстрировали свои акробатические таланты. Ведущие сели на шпагат прямо в студии программы.

"Недели ожиданий и вот наконец-то! Событие года! Зенин - сказал, Зенин - сделал. Ведущий Сергей Зенин сел на шпагат !!! Довольны ли вы выполнением упражнения?" - говорится на страничке "Ранок з Україною".

Спортивные Лилия Ребрик и Сергей Зенин (фото: instagram.com/ranok_ua)

Поклонники Лилии на ее страничке поспешили прокомментировать фото:

А Вы, Лилечка, сегодня просто невероятно шикарно выглядите! Хорошего дня Вам и Сергею!

"Суперовые! Просто бомба!"

"Доброе утро, Лиличка, а платье сегодня просто – бомба!"

"На вас приятно смотреть!"

"Вы всегда очень стильная!"

"Очень яркие и позитивные"

"Нельзя быть такой красивой"

"Рядом с такой красивой соведущей нельзя грустить!"

"Лиля красотка еще та!"

Скриншот комментариев: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, ранее обворожительная Лилия Ребрик сверкнула длинными ногами в эффектном платье. Ведущая восхитила поклонников красочным снимком.

Также до этого Ребрик поделилась секретом выносливости. Телеведущая назвала простой способ, помогающий ей всегда быть в тонусе.