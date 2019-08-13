ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Лилия Ребрик похвасталась эффектным образом в полосатом платье

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.08.2019 - 17:31
Лилия Ребрик похвасталась эффектным образом в полосатом платье
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Артистка показала свой образ со съемок сериала

Популярная телеведущая Лилия Ребрик не устает восхищать и поражать своих поклонников яркими и стильными образами, в которых она появляется в утреннем шоу. Иногда они даже бывают весьма неожиданными - так, недавно она предстала в черном наряде, который напоминает полицейскую форму. На этот раз артистка показала свой эффектный образ со съемок второго сезона сериала "Папаньки" - ведь Лилия не только ТВ-звезда, но и актриса.

Ребрик предстала на фото в длинном платье несколько свободного кроя в черно-белую поперечную полоску. Интересной деталью наряда являются необычные бретельки, завязанные на плечах как банты. Артистка дополнила образ серыми босоножками, а волосы собрала в хвост.

Лилия Ребрик похвасталась эффектным образом в полосатом платье

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Знову зйомки!!! #папаньки2 Чекаєте на другий сезон "ПАПАНЬКИ"? Ми- дуже! І радіємо, що вже почалися зйомки. Пишіть в коментарях, що хотіли б дізнатися чи побачити за лаштунками #actorslife . А я в сторіз буду знімати і показувати вам. І взагалі, декілька днів не робила сторіз, так таку кількість Ваших коментарів отримала з проханням повернутися в сторіз. Тому - повертаюся))). Чекаю Ваших коментарів)", - написала Лилия под снимком.

К слову, не обманула и уже начала выкладывать короткие видео со съемок из гримерки, на которых примеряет разные парики.

Фолловеры знаменитости поспешили поделиться своими впечатлениями от ее образа - некоторые даже сравнили Ребрик с зеброй!

  • Лилия Зебрик!
  • Обожаю папаньки, и вас жду, не до ждусь!
  • Сукня просто суперррррр
  • Звiсно чекаю!!!
  • Звичайно, гарненька "мамонька")))
  • Круто!!!
  • Дуже гарно
  • Очень красивый кадр) побольше бы таких интересных снимков
  • Да уж, у вас хорошо получается шокировать людей, хорошенькая с каждым разом всё краше и краше!!!

Лилия Ребрик похвасталась эффектным образом в полосатом платье

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, ранее Лилия Ребрик призналась, чем занимается, пока ее младшая дочь Полина спит. Малышке недавно исполнился годик.

А еще Лилия Ребрик устроила нежную фотосессию в поле, представ в элементе традиционного национального костюма.

"Бесценное время": Лилия Ребрик призналась, чем занимается, пока дочь спит "Как коп": Лилия Ребрик удивила неожиданным образом
Новости Украины Лилия Ребрикобраз
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь