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"Бесценное время": Лилия Ребрик призналась, чем занимается, пока дочь спит

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.08.2019 - 10:58
"Бесценное время": Лилия Ребрик призналась, чем занимается, пока дочь спит
Фото: Лилия Ребрик с дочерью (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая дала полезные советы родителям маленьких деток

Какое-то время известная телеведущая Лилия Ребрик скрывала от общественности лицо младшей дочери Полины, однако сейчас, когда малышке уже исполнился год, с удовольствием показывает ее в сети и делится трогательными историями. Недавно она умилила сеть очаровательным семейным портретом, на котором поклонники заметили потрясающее сходство ребенка с отцом, Андреем Диким. 

На этот раз Лиля поделилась атмосферным летним фото с доченькой. На снимке артистка сидит в парке на скамейке, задумчиво глядя вдаль. Рядом с ней стоит прогулочная розовая коляска, в которой спит Полина. Ребрик рассказала, чем обычно занимается, пока малышка спит, и дала советы родителям. Она призвала с пользой проводить это бесценное время.

&quot;Бесценное время&quot;: Лилия Ребрик призналась, чем занимается, пока дочь спит

Фото: Лилия Ребрик с дочерью Полиной (instagram.com/liliia.rebrik)

"Безцінний час на "подумати", поки дитина спить... А ви чим займаєтесь в такі миті? Якщо є можливість, завжди лягайте з дитинкою спати, домашні справи нікуди не дінуться!!! Або ж, якщо вам пощастило на вулиці приспати Манюню - насолоджуйтесь! Насолоджуйтесь природою, тишею, віком... Читайте, занурюйтесь в емоції... Бо щастя не приходить, приходить вміння його бачити й відчувати..." - мудро отметила мама двух детей.

Подписчики поблагодарили ее за полезные советы, а также делятся своими вариантами времяпрепровождения во время детского сна.

  • Ліля, як кажуть, підписуюсь під кожним Вашим словом
  • Какая же вы Лилия мудрая женщина. Восхищаюсь вами
  • Так приходить вміння, відчуття, що навколо краса і потрібно насолоджуватися
  • Самое милое чувство, когда детки спят! Будто ангелы летают!!! Лиля вы очень милая, всегда вас смотрю и любуюсь!
  • Дуже цінна порада,дійсно!!! Я це не відразу зрозуміла,лише тоді, коли народилася друга донечка
  • Золотые слова
  • Ліля-Ви дуже розумна жінка, золотіслова, сказав би це хтось мені років 25 назад, була б щиро вдячна! Важливо-все це всасно зрозуміти!
  • Все вірно
  • Як все точно сказано 

&quot;Бесценное время&quot;: Лилия Ребрик призналась, чем занимается, пока дочь спит

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, бесстрашная Лилия Ребрик всполошила сеть экстремальной съемкой в штормящем море. Ведущая показала, в каких непростых условиях ей довелось снимать праздничный выпуск утреннего шоу, посвященный Дню независимости Украины.

Ранее очаровательная Лилия Ребрик восхитила эффектной фотосессией в поле, примерив венок из трав и цветов.

Также Лилия Ребрик удивила необычным образом, перевоплотившись в "крутого копа".

"Копия папы": младшая дочь Лилии Ребрик удивила невероятным сходством с отцом "Как коп": Лилия Ребрик удивила неожиданным образом
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