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"Сладкая парочка": Лилия Ребрик покорила сеть нежным фото с мужем

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.08.2019 - 14:56
"Сладкая парочка": Лилия Ребрик покорила сеть нежным фото с мужем
Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)

Супруги поздравили поклонников с медовым Спасом

Телеведущая и актриса Лилия Ребрик регулярно восхищает своих подписчиков стильными и эффектными образами, ведь для съемок утреннего шоу она едва ли не ежедневно примеряет новый наряд. Кроме того, артистка с удовольствием показывает и кадры из семейной жизни с любимым супругом и детьми.

Так, Лилия просто-таки очаровала сеть новым нежным фото на своей страничке в Instagram. На нем она запечатлена с мужем Андреем Диким, при этом он страстно прижал Ребрик к себе, а та довольно прильнула к любимому. Снимок получился очень светлым и летним и наполненным любовью.

Звездные супруги поздравили всех украинцев с праздником медового Спаса.

"З медовим Спасом дико вас вітаємо!!! Солодкого життя вам дико ми бажаємо!!!" - прокомментировала Ребрик.

&quot;Сладкая парочка&quot;: Лилия Ребрик покорила сеть нежным фото с мужем

Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)

Фолловеры поблагодарили Лилию за поздравления и оставили множество умиленных отзывов, восхищаясь их парой.

  • Дякую за вітання !!!І Вас вітаю з медовим Спасом !!!Ви ,просто дико чудові !!
  • Зі святом вашу родину
  • Какие вы классные
  • Супер сладкая - парочка
  • Дика, Але така классная парочка
  • Гарнючi!
  • Навзаєм. Красиві і щасливі
  • Вас також зі святом, ви хороші
  • Гарна пара, щастя вам i вашiй родинi
  • Да дикая семейка!!!
  • Самые ,самые красивые и нежные!!))Обожаю Вас дико!!!)))Спасибо, и Вас тоже с праздником!!)

&quot;Сладкая парочка&quot;: Лилия Ребрик покорила сеть нежным фото с мужем

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, Лилия Ребрик сверкнула роскошной грудью в "страстном" наряде. Артистка примерила красное платье на съемках сериала "Папаньки 2".

Ранее Лилия Ребрик показала летний образ в полосатом платье-сарафане с бантами-завязками на плечах.

Также телеведущая Лилия Ребрик рассказала, чем привыкла заниматься, пока ее годовалая малышка Полина сладко спит.

"Образ Монро": Лилия Ребрик свекнула роскошной грудью в "страстном" наряде Лилия Ребрик похвасталась эффектным образом в полосатом платье
Новости Украины Лилия Ребрикмуж
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