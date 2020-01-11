"Жмется и смотрит в глаза": Дантес раскрыл трогательную правду о Дорофеевой и своих страхах

Надя Дорофеева и Владимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя и Владимир отправились в отпуск

Надя Дорофеева и Владимир Дантес решили не отставать от коллег и тоже собрались лететь в отпуск. Так, недавно певица откровенно рассказала о фобиях и комплексах, а теперь пришел черед ее мужа признаться в своих страхах. Владимир решил написать развернутый пост о гендерном равноправии, где поднял тему аэрофобии (страх летать), а также рассказал, как себя ведет в воздухе Надя.

Так, певица и ее супруг коротали время в зале ожидания. Надя выбрала для полета удобную и объемную одежду – черный спортивный костюм и кепку. Владимир предпочел надеть рубашку. Он разместил на странице в Instagram фото с телефоном в руках и обратился к поклонникам с важным вопросом.

"Мы летим в отпуск. У Нади Дорофеевой есть место и подлокотник, отделяющий ее место от моего. Но фразой: "Хочу к тебе под крылышко", она сразу нарушает границы ряда предоставленного компанией Lufthansa. Как только начинается турбулентность, она на долю секунды раньше меня начинает бояться и жмется ко мне, смотрит в глаза и пытается найти поддержку и утешение! А это постоянное подтягивание моего плеча к ее подушке под шею. А ведь я тоже хочу под крылышко! Но рост, гуттаперчивость и это дурацкое мужское ЭГО... не позволяют это сделать. Я тоже боюсь, мне тоже страшно, но постоянно оказываюсь вторым в проявлении страха и приходится играть в смелость (в этом я мастер, конечно). Короче, девочки, куда обращаться таким как я? Мужчинам, которые хотят бороться за равноправие, но боялись сказать. Мужчинам, которым хватит равноправия хотя бы на таком уровне", - написал он.

Владимир Дантес (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Подписчики Вовы стали наперебой давать ему советы и даже "воспользовались" для этих целей строчками из новой песни Дантеса "Теперь тебе 30".

Підтримувати одне одного. Пам'ятайте, разом ви сила

"Обнять и плакать" вместе

Побольше бы таких постов с подробностями про вас. Ну, там как время проводите и тд.

Мы всегда знали, что Надя в надежных и заботливых руках! Даже если им тоже немножко страшно. Любим вас!

Красавчик. Тебе надо принять и смириться. Теперь тебе тридцать

Обнимайтесь крепко и дружно вместе бойтесь

Ох уж этот откровенный Дантес, вещает вслух мужские страхи

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Напомним, что Надя Дорофеева устроила экскурсию по загородному дому и похвасталась огромной гардеробной.