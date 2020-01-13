"Вовчик, продовжуй!" Дантес завів мережу жарким пляжним фото з Дорофєєвою

Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Подружжя полетіли на відпочинок в Домінікану

Січень - традиційний час відпусток у українських зірок, більшість з яких відправляються куди-небудь, де тепло й океан. Зіркове подружжя Надя Дорофєєва та Володимир Дантес теж вирішили влаштувати собі довгоочікувану відпустку. Спочатку співак і ведучий відверто зізнався в мережі, що він теж боїться літати, проте йому доводиться підтримувати і заспокоювати кохану дружину. А пізніше розкрив їх місце призначення - парочка полетіла на Кариби, в екзотичну Домінікану.

Володимир не на жарт завів мережу гарячим знімком з Надею в своєму Instagram - закохані позують на пляжі на тлі океану. Артистка відображена в блакитному міні-бікіні і картатій сорочці, а її чоловік в одних лише пляжних шортах. Вони ніжно притулилися один до одного і не дивляться на камеру.

У підпису до яскравого фото Дантес поділився своїми думками про чудеса продукції косметології.

Володимир Дантес і Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/vladimirdantes)

"Так! Приспів пост. Як легко розвести дівчат на крем) Ми ввечері прилетіли в Домінікану. Сонце не застали, але вранці, розплющивши очі в 7 ранку, вирушили на сніданок і швидко на пляж. Яскраве палюче сонце змінюється 5 хвилинною зливою. І ось ми знову виходимо засмагати. Виставляючи лежаки на сонці @borodina каже: «Вова, а хочеш намазатися КРЕМОМ, у мене він супер. Він одночасно захищає від сонця і притягує його». Все! Мене розірвало. Це ж чудо! Чому ще не зробили такий же крем від прищів?! Який прибирає їх і одночасно від якого обліплює сильніше. Або презервативи. Які запобігають вагітності і одночасно забезпечують трійню. Коротше, версій мільйон. Розганяйте! А я піду брати участь в world cup Volleyball в нашому готелі", - розповів артист.

Підписники оцінили пікантний кадр і почуття гумору Володимира і попросили публікувати ще такі фото.

Вовчик, продовжуй! Нам потрібні ці хроніки

Ахахха. Але написано як художня книга - супер

Гарячий пост

вам Гарного відпочинку))

Відмінного відпочинку вам @vladimirdantes і @nadyadorofeeva МИ ВСІ ВАС ЛЮБИМО

Ви дуже гарна пара

Які красиві тату)

Чекаємо фото з @nadyadorofeeva у дзеркало, де ти стоїш ззаду

Котики

Такі хоршиииие

Красені

Вахахах, почуття гумору Агонь

Скріншот коментарів (instagram.com/vladimirdantes)

Сама Дорофєєва не упустила нагоди похвалитися своєю витонченою фігурою і новим купальником. На своїй сторінці співачка виклала гаряче фото в атласному рожевому бікіні, захоплюючи довгими стрункими ніжками і пружним пресом.

"Час відновитися. Привіт відпустка. Я так сумувала", - зазначила зірка.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Спекотне фото Наді Дорофєєвої з Домінікани можна подивитися тут

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва влаштувала екскурсію по заміському будинку і похвалилася величезною гардеробною.