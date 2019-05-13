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Волшебные красавицы: Ольга Сумская очаровала сеть фото с дочками и мамой

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.05.2019 - 11:54
Волшебные красавицы: Ольга Сумская очаровала сеть фото с дочками и мамой
Фото: Ольга Сумская с дочерью Тоней (instagram.com/olgasumska)

Актриса поделилась трогательным фото с празднования Дня матери

Известная актриса Ольга Сумская не устает восхищать поклонников своей неувядающей красотой, цветущим внешним видом и роскошной фигурой, а также отменным чувством стиля. Свои прекрасные гены она явно передала и своим двоим дочерям, которые также выросли настоящими красотками. В воскресенье, 12 мая, в Украине отмечался День матери - артистка провела праздник вместе со своей мамой и дочурками и поделилась в Instagram трогательными семейными кадрами.

На первом фото Ольга запечатлена с детьми - 28-летней Антониной и 17-летней Анной. Они нежно прижались друг к другу, а в руках держат торт с надписью "Мамочке" - вероятно, девушки испекли его для звездной мамы.

Волшебные красавицы: Ольга Сумская очаровала сеть фото с дочками и мамой

Фото: Ольга Сумская с дочерьми (instagram.com/olgasumska)

Поклонники уже не раз отмечали поразительное сходство Тони с мамой, которые действительно выглядят будто сестры. А вот младшая Аня больше похожа на своего отца, Виталия Борисюка.

Волшебные красавицы: Ольга Сумская очаровала сеть фото с дочками и мамой

Фото: дочери Ольги Сумской Антонина и Анна (instagram.com/olgasumska)

Также Сумская показала свою маму Анну Ивановну - жеyщина в нарядном желтом платье с удовольствием позировала с праздничным угощением.

Волшебные красавицы: Ольга Сумская очаровала сеть фото с дочками и мамой

Фото: мама Ольги Сумской (instagram.com/olgasumska)

"З ДНЕМ МАТЕРІ, ДРУЗІ! Сьогодні святкуємо разом з БЕРЕГИНЕЮ ГАННОЮ ІВАНІВНОЮ! Це щастя! Привітайте своїх МАТУСЬ!" - подписала милые снимки актриса.

Отметим, что Антонина живет в Москве и не так часто видится с семьей, потому время, проведенное вместе, особенно ценное.

Подписчики пришли в восторг от очаровательных кадров и оставили звездному семейству множество комплиментов, уверяя, что все они просто сказочные красотки, а также поздравляя с праздником.

  • "Все красавицы и умницы, так держать!!! С днем Матери, будьте счастливы"
  • "Вітаю з святом Днем матері! Які ви всі гарненькі!"
  • "Счасливая мама, счасливые дети!!! Любви, добра и огромного женского счастья и пускай мужчины носят на руках таких красавиц!!!"
  • "Три сестры на первом фото!"
  • "Красавицы!!!"
  • "Які у Вас красиві діти"
  • "Какая волшебная красавица Ваша старшая дочь, Оля, какое лицо!!!! С праздником!"
  • "Оля, Вы старша сестра цим красуням!"
  • "Ганнусі дуже личать окуляри! Просто неймовірна красуня"
  • "Боже, яка красуня мама!!! Здоров,я вашій матусі!!!"
  • "Дівчата.... Ви чудові! Неймовірні! Здоров'я вашій берегині!"
  • "Найкрасивiша жiнка Украiни на всi часи"
  • "Какие же вы все красивые"

Напомним, ранее Ольга Сумская показала закадровые снимки с совместной фотосессии с дочерьми для журнала.

Мы также писали, что Ольга Сумская восхитила роскошным платьем-вышиванкой на праздничных семейных фото, сделанных на Пасху.

Кстати, Ольга Сумская показала себя в 14 лет. Многие фаны отметили, что на этом снимке она очень похожа на младшую дочь Анну.

Красавицы в маму: Ольга Сумская показала своих дочерей Ольга Сумская восхитила роскошным платьем-вышиванкой на праздничных семейных фото
Новости Украины Ольга Сумскаяактрисадочь
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