"Так похожи с дочерью": Ольга Сумская показала себя в 14 лет

Поклонники поразились сходству актрисы на этом фото с ее младшей дочкой
Знаменитая актриса Ольга Сумская не раз восхищала своих поклонников неувядающей красотой и цветущим внешним видом. В свои 52 года она выглядит намного моложе, а кроме того, может похвастаться шикарной подтянутой фигурой. На днях знаменитость решила вспомнить юность и показала фанам, как она выглядела в 14 лет.
Архивный черно-белый снимок Сумская опубликовала на своей странице в Instagram. На фото она одета в черный гольф и светлую жилетку и серьезно смотрит в объектив.
"Тато робив гарні ч/б фото..Одна з улюблених ..Тут мені 14..." - написала Ольга.
Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)
Подписчики отметили, что на этом фото актриса очень похожа на свою младшую дочь, 17-летнюю Анну - хотя обычно в сети считают, что та больше похожа на папу Виталия Борисюка. Также Сумскую сравнили с Сальмой Хайек и особо отметили ее большие выразительные глаза.
Фото: Ольга Сумская с дочерью Анной (instagram.com/olgasumska)
Напомним, 52-летняя Ольга Сумская покорила цветущим внешним видом.
К слову, ранее Ольга Сумская показала стройные ножки в платье-вышиванке.