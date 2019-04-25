"Так похожи с дочерью": Ольга Сумская показала себя в 14 лет

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Поклонники поразились сходству актрисы на этом фото с ее младшей дочкой

Знаменитая актриса Ольга Сумская не раз восхищала своих поклонников неувядающей красотой и цветущим внешним видом. В свои 52 года она выглядит намного моложе, а кроме того, может похвастаться шикарной подтянутой фигурой. На днях знаменитость решила вспомнить юность и показала фанам, как она выглядела в 14 лет.

Архивный черно-белый снимок Сумская опубликовала на своей странице в Instagram. На фото она одета в черный гольф и светлую жилетку и серьезно смотрит в объектив.

"Тато робив гарні ч/б фото..Одна з улюблених ..Тут мені 14..." - написала Ольга.

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Подписчики отметили, что на этом фото актриса очень похожа на свою младшую дочь, 17-летнюю Анну - хотя обычно в сети считают, что та больше похожа на папу Виталия Борисюка. Также Сумскую сравнили с Сальмой Хайек и особо отметили ее большие выразительные глаза.

"Оля, Вы тут на Сальму Хайек похожи"

"Вот на этом фото,точно младшая дочь смотрит"

"Очень красивые черты лица,особенно глаза. Хорошее фото. Что в 14лет, что сейчас - красавица"

"Глаза можно утонуть!"

"І Аня дуже подібна до Вас"

"Яркая внешность! Красивая девушка!"

"Младшая копия вы!"

"В любом возрасте вы прекрасны"

"Тендітна мамина квітка"

"Ганнуся похожа очень на Вас"

"Олю, Ви дуже вродлива і талановита жінка"

Фото: Ольга Сумская с дочерью Анной (instagram.com/olgasumska)

Напомним, 52-летняя Ольга Сумская покорила цветущим внешним видом.

К слову, ранее Ольга Сумская показала стройные ножки в платье-вышиванке.