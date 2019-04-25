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"Так похожи с дочерью": Ольга Сумская показала себя в 14 лет

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.04.2019 - 09:39
"Так похожи с дочерью": Ольга Сумская показала себя в 14 лет
Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Поклонники поразились сходству актрисы на этом фото с ее младшей дочкой

Знаменитая актриса Ольга Сумская не раз восхищала своих поклонников неувядающей красотой и цветущим внешним видом. В свои 52 года она выглядит намного моложе, а кроме того, может похвастаться шикарной подтянутой фигурой. На днях знаменитость решила вспомнить юность и показала фанам, как она выглядела  в 14 лет.

Архивный черно-белый снимок Сумская опубликовала на своей странице в Instagram. На фото она одета в черный гольф и светлую жилетку и серьезно смотрит в объектив.

"Тато робив гарні ч/б фото..Одна з улюблених ..Тут мені 14..." - написала Ольга.

&quot;Так похожи с дочерью&quot;: Ольга Сумская показала себя в 14 лет

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Подписчики отметили, что на этом фото актриса очень похожа на свою младшую дочь, 17-летнюю Анну - хотя обычно в сети считают, что та больше похожа на папу Виталия Борисюка. Также Сумскую сравнили с Сальмой Хайек и особо отметили ее большие выразительные глаза.

  • "Оля, Вы тут на Сальму Хайек похожи"
  • "Вот на этом фото,точно младшая дочь смотрит"
  • "Очень красивые черты лица,особенно глаза. Хорошее фото. Что в 14лет, что сейчас - красавица"
  • "Глаза можно утонуть!"
  • "І Аня дуже подібна до Вас"
  • "Яркая внешность! Красивая девушка!"
  • "Младшая копия вы!"
  • "В любом возрасте вы прекрасны"
  • "Тендітна мамина квітка"
  • "Ганнуся похожа очень на Вас"
  • "Олю, Ви дуже вродлива і талановита жінка"

&quot;Так похожи с дочерью&quot;: Ольга Сумская показала себя в 14 летФото: Ольга Сумская с дочерью Анной (instagram.com/olgasumska)

Напомним, 52-летняя Ольга Сумская покорила цветущим внешним видом.

К слову, ранее Ольга Сумская показала стройные ножки в платье-вышиванке.

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