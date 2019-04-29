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Ольга Сумская восхитила роскошным платьем-вышиванкой на праздничных семейных фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.04.2019 - 12:58
Ольга Сумская восхитила роскошным платьем-вышиванкой на праздничных семейных фото
Фото: Ольга Сумская с мужем Виталием (instagram.com/olgasumska)

Актриса с мужем и младшей дочерью посетила пасхальную службу

В светлый праздник Пасхи, которая в 2019 году выпала на 28 апреля, многие знаменитости по традиции посетили праздничную службу в церкви и освятили паски. В их числе была и одна из самых красивых женщин Украины, знаменитая актриса Ольга Сумская. Семейными снимками она поделилась на своей странице в Instagram.

Вместе с мужем Виталием Борисюком и младшей дочкой Анной они сходили в храм со своими пасхальными корзинками. Для праздничного выхода Сумская выбрала роскошное белое платье-вышиванку в пол с разрезами по бокам, а на голову повязала платок. Интересно, что дополнила она этот образ белыми кроссовками.

 

Фото: Ольга Сумская с мужем и дочерью (instagram.com/olgasumska)

Дочь артистки отдала предпочтение белой футболке и черной юбке-плиссе, а сверху набросила джинсовую куртку. Довершили наряд белые кроссовки на высокой подошве.

Ольга Сумская восхитила роскошным платьем-вышиванкой на праздничных семейных фото

Фото: Ольга Сумская с мужем и дочерью (instagram.com/olgasumska)

"Прекрасний, світлий день Великодня! Зранку над Києвом люди побачили янгола!Бути добру!" - написала актриса.

 

Фото: Ольга Сумская с мужем и дочерью (instagram.com/olgasumska)

Пользователи сети поспешили поздравить Ольгу и ее семью с праздником и оставить растроганные отзывы.

  • "Шикарна пара, родина, Вы Олечка красуня"
  • "Олічка, Божого благословіння і добра вам і вашій родині і напевно Бог оберігає Україну, якщо послав янгола в небі над столицею, значить все в нашій країні буде добре!"
  • "Красота и Пасхальное чудо!"
  • "Олечка, как вам идёт все украинское, наше!"
  • "Ви така гарнюня, на Вас хочеться дивитися, слухати, милуватися Вами!"
  • "Очень красивая!!"
  • "Оля! Ви богиня!"
  • "Яка ж ви красива жiнка"
  • "Файна неперевершина красуня!"
  • "Олю, дуже гарне вбрання, і дуже доречне, чудовий смак! Милуюся Вашими вишиванками, платтями, хустками"
  • "Воiстину Воскрес!!! Красунi!!! Аня татова копiя"
  • "Чудова доця!"
  • "Милуюся Вами, вашим подружжям, вашими доньками"
  • "Ольга, я Вас люблю. Вы пример для подражания!!! Вы истинно украинская женщина!!!! Спасибо Вам, за любовь к нашей стране"
  • "Хустка прикрашає жінку..! А така україночка як ви - прикрашає хустку!"

Напомним, ранее Ольга Сумская показала себя в 14 лет. Многие фаны отметили, что на этом снимке она очень похожа на младшую дочь Анну.

Мы также писали, что  52-летняя Ольга Сумская покорила цветущим внешним видом.

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