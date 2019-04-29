Ольга Сумская восхитила роскошным платьем-вышиванкой на праздничных семейных фото

Актриса с мужем и младшей дочерью посетила пасхальную службу
В светлый праздник Пасхи, которая в 2019 году выпала на 28 апреля, многие знаменитости по традиции посетили праздничную службу в церкви и освятили паски. В их числе была и одна из самых красивых женщин Украины, знаменитая актриса Ольга Сумская. Семейными снимками она поделилась на своей странице в Instagram.
Вместе с мужем Виталием Борисюком и младшей дочкой Анной они сходили в храм со своими пасхальными корзинками. Для праздничного выхода Сумская выбрала роскошное белое платье-вышиванку в пол с разрезами по бокам, а на голову повязала платок. Интересно, что дополнила она этот образ белыми кроссовками.
Фото: Ольга Сумская с мужем и дочерью (instagram.com/olgasumska)
Дочь артистки отдала предпочтение белой футболке и черной юбке-плиссе, а сверху набросила джинсовую куртку. Довершили наряд белые кроссовки на высокой подошве.
Фото: Ольга Сумская с мужем и дочерью (instagram.com/olgasumska)
"Прекрасний, світлий день Великодня! Зранку над Києвом люди побачили янгола!Бути добру!" - написала актриса.
Фото: Ольга Сумская с мужем и дочерью (instagram.com/olgasumska)
Пользователи сети поспешили поздравить Ольгу и ее семью с праздником и оставить растроганные отзывы.
Напомним, ранее Ольга Сумская показала себя в 14 лет. Многие фаны отметили, что на этом снимке она очень похожа на младшую дочь Анну.
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