Чарівні красуні: Ольга Сумська зачарувала мережу фото з доньками і мамою

Актриса поділилася зворушливим фото зі святкування Дня матері
Відома актриса Ольга Сумська не втомлюється дивувати шанувальників своєю нев'янучою красою, квітучим зовнішнім виглядом і розкішною фігурою, а також відмінним почуттям стилю. Свої прекрасні гени вона явно передала своїм двом дочкам, які також виросли справжніми красунями. У неділю, 12 травня, в Україні відзначався День матері - артистка провела свято разом зі своєю мамою і доньками і поділилася в Instagram зворушливими сімейними кадрами.
На першому фото Ольга зображена з дітьми - 28-річної Антоніною і 17-річною Ганною. Вони ніжно притиснулися один до одного, а в руках тримають торт з написом "Матусі" - ймовірно, дівчата спекли його для зіркової мами.
Фото: Ольга Сумська з дочками (instagram.com/olgasumska)
Шанувальники вже не раз відзначали разючу подібність Тоні з мамою, які дійсно виглядають ніби сестри. А ось молодша Аня більше схожа на свого батька, Віталія Борисюка.
Фото: дочки Ольги Сумської Антоніна і Анна (instagram.com/olgasumska)
Також Сумська показала свою маму Ганну Іванівну - жінка в ошатному жовтому платті з задоволенням позувала з святковим частуванням.
Фото: мама Ольги Сумської (instagram.com/olgasumska)
"З ДНЕМ МАТЕРІ, ДРУЗІ! Сьогодні святкуємо разом з БЕРЕГИНЕЮ ГАННОЮ ІВАНІВНОЮ! Це щастя! Привітайте своїх МАТУСЬ!" - підписала милі знімки актриса.
Зазначимо, що Антоніна живе в Москві і не так часто бачиться з родиною, тому час, проведений разом, особливо цінне.
Підписники прийшли в захват від чарівних кадрів і залишили зірковому сімейству безліч компліментів, запевняючи, що всі вони просто казкові красуні, а також вітаючи зі святом.
Нагадаємо, раніше Ольга Сумська показала закадрові знімки зі спільної фотосесії з дочками для журналу.
Ми також писали, що Ольга Сумська захопила розкішною сукнею-вишиванкою на святкових сімейних фото, зроблених на Великдень.
До речі, Ольга Сумська показала себе у 14 років. Багато фанів відзначили, що на цьому знімку вона дуже схожа на молодшу доньку Ганну.