Красавицы в маму: Ольга Сумская показала своих дочерей

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Фаны отметили, что старшая Тоня просто-таки копия своей мамы

Ольга Сумская - известная украинская актриса, которая регулярно восхищает и поражает поклонников неувядающим внешним видом, утонченной красотой и отменным чувством стиля. Кроме того, она счастливая жена и мама двоих прекрасных дочерей. На своей странице в Instagram артистка поделилась милыми фото с любимыми детьми, рассказав, что они были сделаны во время фотосессии для журнала.

На первых двух фото Сумская запечатлена со старшей дочерью от предыдущего брака, 28-летней Антониной Паперной. Девушка невероятно похожа на свою звездную маму, что неоднократно отмечали фанаты артистки.

Фото: Ольга Сумская показала красавиц-дочерей (instagram.com/olgasumska)

К слову, она пошла по ее стопам и тоже стала актрисой, однако живет и работает в Москве. Тоня уже успела подарить маме внучку.

Фото: Ольга Сумская показала красавиц-дочерей (instagram.com/olgasumska)

На следующих кадрах можно увидеть младшую дочь от брака с Виталием Борисюком, 17-летнюю Анну. Многие поклонники считают, что девушка больше похожа на папу, чем знаменитую маму, хотя некоторые находят и сходство с Ольгой.

Фото: Ольга Сумская показала красавиц-дочерей (instagram.com/olgasumska)

"Творчий, яскравий день разом з доцями! Мої чарівні Тоня і Аня. Зйомка для улюбленого журналу! Вже скоро!" - прокомментировала Сумская.

Фото: Ольга Сумская показала красавиц-дочерей (instagram.com/olgasumska)

Подписчики актрисы не смогли удержаться от восхищенных комментариев, особо отмечая ее схожесть с Тоней, а также красоту обеих девушек, которую те явно унаследовали от мамы.

"Какие "глубокие" глаза у Вашей младшенькой! Можно просто утонуть в них. Красавица!"

"Антоніна ваша копія. Все найкраще взяла від мами"

"Чарівні, прекрасні, неповторні. Милуюся вами, дівчата"

"Ольго, на першому фото дві прекрасні подруги!! Ви прекрасні!"

"Чарівні доці, одна на маму, а друга на тата"

"Красотки!!! Как повзрослела Анюта!!!"

"Доця вся в маму. Чарівні і молоді"

"Как же дочь похожа на Вас!))) Очень красивые)))"

"Олечка, Вы прекрасная и счастливая мама! Они у Вас красотки!"

"Олечка, вы прекрасны, а Доченьки в Вас!!! Такие же красавицы!"

"Чудесные девочки. Красотки . И это неудивительно. Гены - великая вещь. Будьте здоровы и счастливы!"

"Анюта папина Доченька"

"Гарні, як мама"

"Вас такі красуні дочки. Тоня дужe схожа на вас. Ваша копія"

"Три красавицы!!!"

Напомним, Ольга Сумская восхитила роскошным платьем-вышиванкой на праздничных семейных фото, сделанных на Пасху.

Ранее Ольга Сумская показала себя в 14 лет. Многие фаны отметили, что на этом снимке она очень похожа на младшую дочь Анну.

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