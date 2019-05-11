Красавицы в маму: Ольга Сумская показала своих дочерей

Фаны отметили, что старшая Тоня просто-таки копия своей мамы
Ольга Сумская - известная украинская актриса, которая регулярно восхищает и поражает поклонников неувядающим внешним видом, утонченной красотой и отменным чувством стиля. Кроме того, она счастливая жена и мама двоих прекрасных дочерей. На своей странице в Instagram артистка поделилась милыми фото с любимыми детьми, рассказав, что они были сделаны во время фотосессии для журнала.
На первых двух фото Сумская запечатлена со старшей дочерью от предыдущего брака, 28-летней Антониной Паперной. Девушка невероятно похожа на свою звездную маму, что неоднократно отмечали фанаты артистки.
Фото: Ольга Сумская показала красавиц-дочерей (instagram.com/olgasumska)
К слову, она пошла по ее стопам и тоже стала актрисой, однако живет и работает в Москве. Тоня уже успела подарить маме внучку.
Фото: Ольга Сумская показала красавиц-дочерей (instagram.com/olgasumska)
На следующих кадрах можно увидеть младшую дочь от брака с Виталием Борисюком, 17-летнюю Анну. Многие поклонники считают, что девушка больше похожа на папу, чем знаменитую маму, хотя некоторые находят и сходство с Ольгой.
Фото: Ольга Сумская показала красавиц-дочерей (instagram.com/olgasumska)
"Творчий, яскравий день разом з доцями! Мої чарівні Тоня і Аня. Зйомка для улюбленого журналу! Вже скоро!" - прокомментировала Сумская.
Фото: Ольга Сумская показала красавиц-дочерей (instagram.com/olgasumska)
Подписчики актрисы не смогли удержаться от восхищенных комментариев, особо отмечая ее схожесть с Тоней, а также красоту обеих девушек, которую те явно унаследовали от мамы.
Напомним, Ольга Сумская восхитила роскошным платьем-вышиванкой на праздничных семейных фото, сделанных на Пасху.
Ранее Ольга Сумская показала себя в 14 лет. Многие фаны отметили, что на этом снимке она очень похожа на младшую дочь Анну.
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