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"Волосы как золото": дочь Поляковой покорила ультрамодным образом на Голосі країни 9

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.04.2019 - 11:27
"Волосы как золото": дочь Поляковой покорила ультрамодным образом на Голосі країни 9
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Девочка пришла на шоу в трендовом наряде

Дочь Оли Поляковой, Маша, не отстает от звездной мамы по части стиля и умения быть в гуще событий. Девочка отправилась на финал шоу Голос країни 9, чтобы насладиться вокальным шоу и продемонстрировать  стильный образ. Так, фотосессией за кулисами проекта она поделилась на странице в Instagram.

Маша отдала предпочтение неоспоримому тренду сезона – классическому тренчу, правда, ее вариант выглядел весьма оригинально. Плащ был расписан вручную, а на спине красовались черно-белые картинки и огромная надпись "Я у мамы блогер". Свой образ для выхода в свет юная модница дополнила черной шляпкой и красной сумкой-"бананкой" на поясе.

Также девочка продемонстрировала ультрамодный неоновый маникюр лимонного оттенка. Но особого внимания и похвалы от поклонников заслужили ее длинные роскошные волосы.

&quot;Волосы как золото&quot;: дочь Поляковой покорила ультрамодным образом на Голосі країни 9

&quot;Волосы как золото&quot;: дочь Поляковой покорила ультрамодным образом на Голосі країни 9

&quot;Волосы как золото&quot;: дочь Поляковой покорила ультрамодным образом на Голосі країни 9

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"Красотка", "Классная!", "Вау! Какие волосы!", "Машенька, твоя улыбка невероятно красивая", "Очень красивый образ и ты", "Как всегда неповторимая", "Очень классно!", "Маша красивая", "Машенька! Волосы как Золото! Замечательное Фото! Прелесть!" - писали фолловеры  под серией кадров.

В сториз дочь Оли Поляковой показала закулисные кадры шоу. Оказалось, что на финале проекта она была с подружкой. Девочки увлеченно комментировали происходящее на сцене, а в перерывах снимали то, что не попало на экраны телезрителей.

Напомним, что Маша Полякова очаровала сеть своей естественной красотой и юностью, показав фото с макияжем.

Ранее стильная дочь Оли Поляковой Маша показала трендовую обновку – стилньную джинсовую куртку.

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