"Так похожа на маму": дочь Оли Поляковой поделилась красочным фото из Рима

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Девушка продолжает показывать фанам, как прошли ее итальянские каникулы

Недавно отметившая свой 14-й день рождения старшая дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой Маша во время каникул побывала в Италии и теперь радует подписчиков красочными фотографиями. Так, ранее юная красотка показала, как прокатилась на гондоле в Венеции, теперь же поделилась кадром из столицы страны Рима.

Девочка позирует на фоне одной из местных достопримечательностей в черной футболке и темно-зеленой куртке. Свои роскошные длинные волосы она оставила распущенными.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Пользователи сети в очередной раз поразились, до чего же Маша похожа на свою звездную маму, а также оставили множество комплиментов ее красоте.

"Ты такая красивая"

"Я подумал что это детство Поляковой... очень похоже"

"Маша, ты правда похожа на маму"

"Шикарная"

"Моя роскошная королева"

"Вауууу"

"Какая красотка"

"Маша, ты красотка"

"Ты так похожа на свою маму. Красотка!!!"

Напомним, ранее стильная дочь Оли Поляковой Маша прогулялась по Флоренции. Девушка продемонстировала модный спортивный образ.

Мы также сообщали, что дочь Поляковой в купальнике похвасталась стройной фигурой - Маша заметно похудела благодаря правильному питанию и спорту и явно готова к лету.