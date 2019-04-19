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Такая взрослая уже: дочь Оли Поляковой очаровала свежестью и красотой

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.04.2019 - 12:23
Такая взрослая уже: дочь Оли Поляковой очаровала свежестью и красотой
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Девочка готовится к окончанию учебного года

Старшая дочь певицы Оли Поляковой, 14-летняя Маша не только внешне поразительно похожа на звездную маму, но и старается не отставать в плане амбиций и развития. Девочка уже является весьма успешным блогером, ведь у ее страницы в Instagram более 100 тыс. подписчиков. В основном она показывает свои модные образы, а также делится снимками из путешествий и обычной жизни. 

Так, Маша продемонстрировала, как она готовится к окончанию учебного года в школе, а также поинтересовалась у поклонников, сколько лет им еще осталось учиться.

На снимке нарядная Полякова-младшая сидит в черном платье, а на ее лице - красивый нежный макияж. Роскошные длинные волосы девочки украшены красивой заколкой. На заднем плане можно увидеть еще двух учениц, одна из которых красит губы другой. Маша же мило улыбается в объектив.

Такая взрослая уже: дочь Оли Поляковой очаровала свежестью и красотой

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"Ну что скоро конец учебного года и мне останется учиться всего 3 года, а вам сколько?" - прокомментировала юная блогерша.

Пользователи сети отметили, что Маша заметно повзрослела, а также восхищаются ее свежей красотой и рассказывают, сколько лет им еще предстоит провести в школе.

  • "Красотка какая. Я в этом году выпускница"
  • "А мне почти столько же, 4 годика и все!!! Машунька ты Очень красивая"
  • "Маш, ты очень красивая. очень похожа на маму!"
  • "Красотка. Люблю тебя"
  • "Красавіца. Гарно виглядаєш"
  • "Такая совсем взрослая"
  • "Тоже 3 года самых незабываемых моментов и дней"
  • "Уже отмучалась)) Красотка"
  • "Машуль, где ты брала такую заколку с жемчужинками?"
  • "Эх везет. Такая молодая, красивая"
  • "Красивый взгляд"
  • "Вот этот образ тебе очень идет"

Напомним, ранее стильная дочь Оли Поляковой восхитила трендовой обновкой.

Кстати, Маша Полякова провела каникулы с друзьями в Италии. Она с удовольствием делилась солнечными фото в трендовых аутфитах.

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