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"Волосся як золото": дочка Полякової підкорила ультрамодним образом на Голосі країни 9

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.04.2019 - 11:27
"Волосся як золото": дочка Полякової підкорила ультрамодним образом на Голосі країни 9
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Дівчинка прийшла на шоу в трендовому вбранні

Дочка Олі Полякової, Маша, не відстає від зіркової мами в питаннях стилю і уміння бути в гущі подій. Дівчинка вирушила на фінал шоу Голос країни 9, щоб насолодитися вокальним шоу і продемонструвати стильний образ. Так, фотосесією за лаштунками проекту вона поділилася на сторінці в Instagram.

Маша віддала перевагу абсолютному тренду сезону – класиному тренчу, правда, її варіант виглядав вельми оригінально. Плащ був розписаний вручну, а на спині красувалися чорно-білі картинки і величезний напис "Я у мами блогер". Свій образ для виходу в світ юна модниця доповнила чорним капелюшком і червоною сумкою-"бананкою" на поясі.

Також дівчинка продемонструвала ультрамодний неоновий манікюр лимонного відтінку. Але особливої уваги і похвали від шанувальників заслужили її довгі розкішні локони.

&quot;Волосся як золото&quot;: дочка Полякової підкорила ультрамодним образом на Голосі країни 9

&quot;Волосся як золото&quot;: дочка Полякової підкорила ультрамодним образом на Голосі країни 9

&quot;Волосся як золото&quot;: дочка Полякової підкорила ультрамодним образом на Голосі країни 9

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"Красуня", "Класна!", "Вау! Які волосся!", "Машенька, твоя усмішка неймовірно красива", "Дуже гарний образ і ти", "Як завжди неповторна", "Дуже класно!", "Маша красива", "Машенька! Волосся як Золото! Чудове Фото! Неперевершена!" - писали фолловери під серією кадрів.

У сторіз дочка Олі Полякової показала закулісні кадри шоу. Виявилося, що на фіналі проекту вона була з подружкою. Дівчатка захоплено коментували те, що відбувається на сцені, а в перервах знімали те, що не потрапило на екрани телеглядачів.

Нагадаємо, що Маша Полякова зачарувала мережу своєю природною красою і юністю, показавши фото з макіяжем.

Раніше стильна дочка Олі Полякової Маша показала трендову обновку – стилньную джинсову куртку.

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