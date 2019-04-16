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Стильная дочь Оли Поляковой восхитила трендовой обновкой

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.04.2019 - 14:42
Стильная дочь Оли Поляковой восхитила трендовой обновкой
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Девочка призналась, что обожает носить куртки

Старшая дочь Оли Поляковой, Маша не отстает от звездной мамы по популярности, тем более, что артистка дает девочке дельные советы, как сделать ее страничку в Instagram интересной и информативной. Маша позиционирует себя, как начинающий блогер и увлекается темами fashion и lifestyle. Похоже, у нее это неплохо получается, ведь у девочки уже даже имеются собственные поклонники и фан-странички. Так, юная модница захотела похвастаться в Instagram трендовой весенней обновкой – стильной джинсовой курткой с яркими нашивками.

Маша решила сделать снимок в необычном ракурсе. Она спряталась за поднятым воротом куртки оверсайз так, что виден только ее пронзительный взгляд. Отдельно стоит сказать о маникюре девочки – она покрыла ногти лаком кислотного лимонного цвета, ведь неоновые оттенки нынче считаются ультрамодными!

"Я думаю, что каждый просто обожает куртки", - поделилась своими мыслями о выборе гардероба Маша.

Стильная дочь Оли Поляковой восхитила трендовой обновкой

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Девочка прекрасно знает о том, что одним из модных направлений этого сезона являются эффектные куртки с принтом, росписью и нашивками, которые только приветствуются.

Подписчики дочери Оли Поляковой похвалили ее за выбор наряда и оставили для нее комплименты.

"Круто", "Твоя куртка крутая", "Красотка!", "Замечательная", "Маша очень стильная", "Маша, ты нереально классная. Хочу такую доцю", "Машенька! Красотка! Love!", "Супер!" - писали фолловеры.

Кстати, Маша Полякова провела каникулы с друзьями в Италии. Она с удовольствием делилась солнечными фото в трендовых аутфитах.

К слову, дочка Оли Поляковой активно занимается спортом. Недавно девочка удивила фанов снимком на пилоне.

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