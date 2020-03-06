Вокальные бои на шоу Голос країни-10: перформанс тренеров и неожиданные дуэты

По результатам слепых прослушиваний звездные тренеры юбилейного сезона вокального шоу Голос країни собрали свои команды в полном составе - у каждого из них по 16 участников. Уже в это воскресенье в 21:00 в эфире телеканала "1+1" вокалисты будут соревноваться за победу в главной битве эпохи, исполняя на сцене одну песню дуэтом. По результатам боев в командах тренеров останутся всего 8 участников. Также каждый звездный тренер имеет право на "кражу" - после объявления результатов боя, в течение десяти секунд, он может нажать кнопку и забрать в свою команду того участника, который проиграл.

И в это воскресенье на "Голосі країни" будут петь не только участники, но и звездные тренеры. Дан Балан, Тина Кароль, ПТП с NK и MONATIK подготовили для зрителей настоящий вокальный перформанс - тренеры исполнят хит "Dance Monkey" в сочетании с собственными песнями.

Сергей Роман и Андрей Подкалюк

Открывать вокальные бои будут участники команды MONATIK: современный гуцул из Карпат Сергей Роман и сын священника Андрей Подкалюк. Они будут петь легендарный хит Elton John "Believe".

«Я готов бороться за свое место. Для меня очень важно пройти в следующий этап шоу. Своим примером, я хочу доказать всем, что обычный парень из маленькой деревни может стать известным, и засиять на всю страну. Наше выступление открывает бои десятого сезона на "Голосі країни" - это будет настоящий и очень серьезный мужской разговор» - признался перед выходом на сцену Сергей Роман.

Его конкурент - Андрей Подкалюк тоже настроен на победу: "Пусть это будет честная и откровенная борьба. Моя цель - попасть в прямые эфиры. Сейчас очень ответственный момент моей жизни, и я настроен решительно ". Кому из ребят удастся победить в вокальных боях узнаем уже в воскресенье.

Бороться за дальнейшее участие в шоу "Голос країни" будут и одни из самых ярких участниц сезона - художественный руководитель Анастасия Картвелишвили и боди-позитивистка Мариам Жордания. Девушки зажгут главную вокальную сцену страны песней своего звездного тренера NK - "Elefante".

"Не имеет значения откуда ты и как выглядишь. Главное то, как ты поешь и какой у тебя голос ", - сообщила Мариам.

Анастасия Картвелишвили и Мариам Жордания

Девушки признались, что стали подругами на проекте, а потому надеются, что ту, кто не пройдет дальше по результатам боев, обязательно украдет кто-то из тренеров. Оправдаются ли их ожидания, и используют ли тренеры право на кражу, узнаем уже совсем скоро.

Участники команды Дана Балана вместе со своим тренером подготовят сюрприз для Тины Кароль. В вокальном поединке на сцене юбилейного сезона сельский блогер Сергей Клейнис и победитель проекта "Голос. Діти" Роман Сасанчин исполнят песню Тины Кароль "Не дощ" в необычной аранжировке.

Сергей Клейнис и Роман Сасанчин

Перед выходом на сцену ребята признались, что чувствуют себя «настоящими амурами» на проекте: "Эта песня - подарок, и мы споем ее так, чтобы Тина Кароль поняла, что испытывает к ней Дан Балан", - сказал Сергей.

Несмотря на это, каждый из участников не теряет надежды на победу и высоко оценивает уровень конкуренции на проекте: "Мы - обычные ребята из села, которые просто хотят чего-то добиться в жизни. Чувствую, что будет сильная конкуренция, ведь это уже взрослый "Голос країни". Я бы очень хотел снова вспомнить вкус прямых эфиров и, если мне повезет, вкус той победы, которая когда-то у меня была", - говорит Роман.

Сергей Клейнис добавил, что соревноваться с таким сильным вокалистом, как Роман ему трудно, а поэтому придется приложить максимум усилий, чтобы победить соперника.

Юрий Самовилов и Денис Жупник

Команда Тины Кароль тоже удивит зрителей сильным вокальным номером: бывший сценарист развлекательных проектов "1 + 1" Юрий Самовилов и радиоведущий Денис Жупник исполнят хит The Weeknd - "The Hills".

Ребята долго репетировали и ответственно готовились к выступлению, ведь считают за честь петь такую ​​известную композицию: "Нам повезло, эта песня собрала почти 1,5 млрд просмотров на YouTube, поэтому ее точно узнают. Мне выполнять ее труднее, ведь я привык оставаться по ту сторону экрана. Судьба дала нам такой большой шанс изменить все, хочется использовать его максимально ", - сказал Юрий.

Кого из двух участников оставит Тина Кароль в своей команде, а кто потерпит поражение, узнаем уже в это воскресенье.

Смотрите вокальное шоу "Голос країни-10" каждое воскресенье в 21:00 на канале "1+1".